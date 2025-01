Inés Rey asegura Riazor 2030: «La financiación está garantizada»

Inés Rey apuntó que la financiación de las obras de Riazor para el Mundial 2030 «está asegurada», aunque el presupuesto «todavía no está cerrado», según dijo en la COPE, a pesar de las divergencias entre las administraciones. Repasó cómo se encuentra el proyecto después de ser confirmado como sede por la FIFA para la Copa del Mundo y que obligará a una importante obra de remodelación. «Se hará una obra de ampliación de Riazor conforme a las exigencias de la FIFA, dándole vida a un recinto que es municipal, que tiene una gran demanda de socios del Deportivo y que nos va a permitir albergar grandes eventos de carácter musical que, ahora mismo, por no disponer de un recinto con el mínimo exigible por algunos artistas, no podemos albergar», expresó sobre los objetivos de la obra.

Comentó, además, Inés Rey que todavía no están en el «punto» de informarle al Dépor cómo afectarán las obras al día a día del club en los partidos. «No hemos licitado ni adjudicado, pero, por supuesto, han estado informados de todo desde el minuto uno y lo seguirán estando», respondió la alcaldesa, quien ve «una oportunidad de oro para Galicia», además de para la ciudad. El Dépor, por su parte, ha manifestado en más de una ocasión que no ha recibido desde hace meses la información requerida sobre el proyecto.