Mfulu se exige más: "Mi margen de mejora puede ser importante"

Omenuke Mfulu cree que todavía puede aportar más al Deportivo después de sus primeros meses en el cuadro blanquiazul. El centrocampista franco-congoleño considera que tiene un "margen de mejora que puede ser importante" y "muchas posibilidades de mejorar" tras hacerse con la titularidad en la sala de máquinas coruñesa. Asegura haber "dejado atrás las molestias" y estar ya "al 100%" en el aspecto físico.

El centrocampista fue el primero en pasar por la sala de prensa en 2025. El equipo regresó ayer a la actividad con un ojo puesto en el mercado de fichajes, los objetivos de mercado y alguna posible salida. No obstante, Mfulu ya está acostumbrado al runrun habitual de los mercados. "Yo si hay gente que viene para ayudar, siempre será bienvenido. No me hace nada. Es el trabajo. Estamos preparados para entradas y salidas. Lo que venga será bienvenido", expresó sobre la posibilidad de nuevas llegadas. Además, bromeó con que no había "caras nuevas" y ya "conocía a todo el mundo" en la vuelta a los entrenamientos.

Mfulu fue preguntado por el estilo del juego del Dépor y afirma sentirse cómodo: "Yo creo que no tengo ningún problema en este estilo. Vengo de Las Palmas, que teníamos esta filosofía de juntar pases y jugadores". Además, de cara al 2025, desea "seguir creciendo, jugando, disfrutar con los compañeros y tener buenos resultados".