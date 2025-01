Davo, mercado abierto, situación indefinida y regate a Primera RFEF

El Deportivo ha abierto una larga carpeta de posibles salidas en enero en la que se incluye la figura de Davo, quien no llega a los 100 minutos disputados esta temporada tras solo ocho apariciones y una importante pérdida de importancia dentro de la plantilla. El atacante asturiano de origen ourensano es uno de los interrogantes del mercado, pues su futuro no está asegurado pasado el mes de enero. No obstante, da prioridad al fútbol profesional y, en principio, no contempla bajar a un equipo de una categoría menor.

La situación de Davo en el Dépor no es sencilla. Después de haber sido un fijo para Idiakez el pasado curso (en el tramo final se terminó cayendo del once inicial), este curso no está contando apenas con minutos en una larga rotación en la que Cristian Herrera y Juan Gauto están por delante. A su favor juega la polivalencia que le permite actuar también como delantero, pero su futuro está en el aire y es uno de los futbolistas que podrían abandonar la disciplina blanquiazul este mes.

El Deportivo dará salida a alguno de los jugadores que menos participación ha tenido. Davo cuenta con cartel, aunque de momento el interés surgido por el Zamora, club en el que ya militó, fue declinado.

Los condicionantes a la posible salida de Davo

Su posible salida, no obstante, depende de varios factores. Más allá de su tiempo de juego, muy escaso, hay un factor económico a tener en cuenta, pues el club pagó por su fichaje tras llegar cedido con una opción obligatoria tras el ascenso procedente del KAS Eupen. Además, tiene contrato hasta 2026, por lo que el cuadro coruñés tendría que buscar la fórmula que afectase lo menos posible en el límite salarial.

Pero, además, la salida de otros jugadores podría afectar a Davo. El delantero de Luarca es el tercer delantero de la plantilla, aunque su participación haya sido mayoritariamente en la banda derecha. En caso de que Bouldini abandonase la plantilla, sus servicios podrían seguir siendo necesarios para no tener una rotación corta o notar su baja en caso de una nueva plaga de lesiones como el equipo ya vivió en noviembre.

En 20 partidos Davo solo ha sumado 83 minutos. Además, no ha completado en ninguno de sus ocho partidos más de media hora. Solo ante el Almería, en una jornada con muchas ausencias, rozó la media hora sobre el campo, tras entrar en el minuto 64.

No es el único jugador en esa situación. Por debajo de Davo están Hugo Rama, Charlie Patiño o Jaime Sánchez (este último sí parece tener su futuro asegurado hasta junio). No obstante, en el frente de ataque, sí es el futbolista que menos minutos ha tenido hasta la fecha. Juan Gauto (114), Mohamed Bouldini (375) o Cristian Herrera (348) le superan. Además, es el único jugador de la zona ofensiva que no ha sido nunca titular.

El futuro de Davo no está asegurado en un Dépor que plantea varias salidas. Su paso por el extranjero le puede abrir otros mercados para no decir adiós al fútbol profesional.