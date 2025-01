Los deseos de la afición del Dépor para 2025: «Pelear el ascenso, estabilidad y dos fichajes»

Después de un 2024 mágico en el que el Deportivo logró el anhelado ascenso a Segunda División, la afición blanquiazul renueva su ilusión de cara a un 2025 en el que el deseo común es asentar el proyecto en la élite. Todos sueñan, eso sí, con coquetear con un play off de ascenso que queda lejos. En Abegondo, en un día de disfrute con la plantilla, seguidores de todas las edades hacen su carta de Reyes en LA OPINIÓN, donde además de las aspiraciones deportivas, piden a Fernando Soriano un delantero y un centrocampista que complementen una plantilla con la que hay satisfacción general.

Un arreón extra.

Lucía e Iván Bello acudieron a la ciudad deportiva con la ilusión de completar una tabla de firmas de toda la plantilla que la joven llevó sobre un corcho en el que juntaba a los 25 futbolistas de la plantilla. «Es el objetivo», decía con timidez. «Al 2025 le pido un arreón, nos hace falta un poco más de suerte y tenemos que dar un impulso», comenta Iván, a lo que Lucía añade «ganar algún partido más» para encontrar estabilidad. Su carta de fichajes va vacía, ya que «el equipo está bien» tal cual, aunque su padre considera que hace falta «un goleador y también un centrocampista que reparta juego en el medio».

Un año de éxitos.

Loreto y Eduardo Insua piden que se «logre el objetivo», que es «lograr la permanencia», lo que consideraría «un año de éxitos» como lo fue el curso pasado, cuando se consiguió el ascenso a la categoría de plata. «Poco más le pido», bromea Edu, quien, para el mercado de enero, considera que es imprescindible reforzarse: «Obviamente hay que fichar en invierno. Me centraría en el medio del campo y también en la delantera. Creo que hay falta de gol». En el resto, considera que «se tiene una buena plantilla», aunque reconoce que el de invierno es un mercado complicado por el perfil de jugadores que puede llegar y las dificultades económicas que supone, así que «a ver qué se puede pescar» en las próximas semanas.

Una exigencia alta

«La afición blanquiazul no se conforma, en algunos casos, con lograr solo la salvación. De momento, algunos hinchas tildan la temporada de insuficiente. En el bando del vaso vacío se encuentra Diego Montero, quien pide que los jugadores «solo que lo den todo en el campo» y cree que «siempre hay margen de mejora» con la plantilla actual que tiene a su disposición Óscar Gilsanz. En esa exigencia por quedar lo más alto posible, algún refuerzo puede ser útil, y Montero ve el tema del mercado de manera similar a otros aficionados que expresan su opinión en este diario. «Al mercado le pido un delantero y un mediocentro», confiesa. Las dos posiciones más demandadas por la grada blanquiazul de cara a un enero en el que el cuadro deportivista hará algún movimiento.

Mantenerse y progresar.

Los hay, por supuesto, que consideran la permanencia el objetivo principal y por lo tanto darán por buena la temporada si el equipo logra la salvación. Rafa Allegue pide al 2025 «mantenerse y mejorar un poco más el juego del equipo». Cree que la plantilla tiene margen de mejora para poder dar un poco más. Aunque reconoce que los jugadores «tienen entrega», también considera que hay potencial «para estar un poco más arriba». Esos serían los deseos «mínimos para el año», aunque sueña con lograr «al final del campeonato» colarse en la zona alta y «pelear el ascenso». De cara al mercado de fichajes, tiene claro qué es lo que le gusta y por dónde deberían ir los objetivos de mercado del cuadro blanquiazul: «Yo supongo que cada persona tendrá una opinión, pero para mí lo más importante es encontrar un 8. Un mediocentro que suba el balón y que también pare el juego». Y como en la carta uno desea y luego los Reyes deciden si llega, pide también, «si puede ser», «un delantero para ayudar a lo que ya hay», pues lo demás «está bien como está». Allegue, además, confía en la cantera para cubrir la zaga si fuera necesario: «Centrales puede hacer falta, pero hay chicos del Fabril que valen». Se despide con humor, porque en realidad podría «hacer una carta más larga», pero con esos dos refuerzos se da por satisfecho. De momento.

Más goles.

Junto a Rafa acuden Iago y Hugo Rivas. El primero toma la palabra para hacer su lista de deseos al nuevo año: «Quizá mejorar el juego y meter algunos goles más, con el resto el equipo está bien». Además, coincide en la visión de reforzar la plantilla con dos incorporaciones. «Creo que el juego a veces está bastante atascado. Nos vendría bien un mediocentro que reparta bien el juego», incide en la posición del 8.