La Eurocopa sub 21, próximo escalón para Yeremay y Mella

La primera temporada en Segunda División de Yeremay y Mella está siendo, por encima de todo, llamativa. El canario y el extremo de Espasande se han convertido en dos de los talentos revelación del campeonato regular y su juego ha fijado muchas atenciones. Santi Denia, seleccionador de España sub 21, reconoció hace varios meses que seguía a ambos jugadores y poco después de sus palabras citó al canario, quien repitió convocatoria en noviembre, aunque no pudo jugar por una pequeña lesión de rodilla. El 11 de junio arrancará la Eurocopa sub 21, que se disputará en Eslovaquia. Ambos jugadores no pierden de vista una cita a la que, si sostienen su crecimiento, podrían llegar.

Quien más opciones tiene, por edad y porque ya ha tenido minutos con la Rojita, es Yeremay. El canario suma siete goles y tres asistencias, lo que le convierte en el cuarto jugador que mayor productividad ha tenido entre las grandes ligas europeas y las segundas divisiones nacionales en su rango de edad. Solo le superan Borja Sainz (15 dianas y tres asistencias en el Norwich), Samu Aghehowa (13 goles y 2 asistencias en el Porto) y Lamine Yamal (5 tantos y 10 pases en el Barça), aunque los dos últimos están en dinámica de selección absoluta.

No obstante, en la pelea por una plaza en las bandas de la selección hay futbolistas que se encuentran principalmente en Primera División, como Raúl Moro, Hugo Álvarez, Peque, Diego López, Fran Pérez, Alberto Moleiro o Robert Navarro, entre otros. Jugadores contrastados en sus equipos y que dificultarán la llegada anticipada de David Mella.

A favor del extremo de Espasande juegan sus números, que le sitúan como el futbolista sub 19 más productivo en Segunda y el segundo sub 21 por detrás de Yeremay. Con cinco goles y cuatro asistencias, su impacto en la categoría ha aumentado con el paso de las jornadas y su crecimiento sigue en una línea ascendente muy vertical. Además, está el rendimiento ofrecido siempre que se ha vestido la camiseta de la selección. Mella ha pasado por todas las categorías inferiores de La Rjoa y es un jugador muy bien valorado en Las Rozas. Fue clave en la sub 19 en pasado verano, donde coincidió con Iker Bravo, quien también ha dado el salto.

No será sencillo para ninguno de los dos llegar a la cita europea. Podría ser incluso contraproducente si el Dépor también hiciese un 2025 a la altura de sus dos perlas. Las fechas del torneo chocan de forma directa con el play off de ascenso, aunque el cuadro blanquiazul se encuentra lejos de ver la lucha por la promoción como una realidad. El campeonato arrancará el 11 de junio, lo que obligaría a cualquiera de los dos a estar concentrado con el equipo de Santi Denia con anterioridad. No sería el primer caso sonado, aunque hay muchos factores que deben alinearse para que suceda.

Susto para el de Espasande y control de cargas para Barbero

El Deportivo regresó al trabajo con susto después de que David Mella se tuviese que retirar del entrenamiento antes de tiempo por una torcedura de tobillo. A priori, sin daños mayores, su participación ante el Málaga no debería correr peligro.

Fue, junto a Iván Barbero, el asterisco del primer entrenamiento de la semana. El delantero de Roquetas del Mar ya bajó el ritmo el pasado domingo y el club explicó que también abandonó la sesión antes que sus compañeros por un «control de cargas» que tampoco le impedirá estar en La Rosaleda si evoluciona con normalidad.

La recuperación de Dani Barcia vacía la enfermería y por primera vez Gilsanz, aunque no durante toda la sesión, pudo contar con su plantilla al completo. A mayores, Alberto Sánchez se entrenó con el equipo junto al resto de porteros. Fue el único representante del Fabril. Al cuadro blanquiazul le quedan tres sesiones más para preparar el primer choque del 2025 frente al Málaga. El encuentro se disputará a las 18.30 este sábado. Abegondo acogerá las próximas tres sesiones, todas a las 11.00.