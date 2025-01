El Deportivo, ante el ruido por Yeremay Hernández: el pago de su cláusula de rescisión

Uno de los efectos secundarios de la irrupción de David Mella y Yeremay Hernández en el fútbol profesional es que es imposible que no empiecen a llenar los ojos de los mejores equipos de Europa. Hace unos meses Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, reconocía en una entrevista a LA OPINIÓN que solo hacía falta echar un vistazo a los ojeadores de otros equipos que se acreditaban en Riazor para ser consciente de la magnitud del reclamo de las dos joyas. Y no era menor. La llegada del mercado de invierno hace que empiecen a producirse los primeros movimientos, sobre todo, en torno al canario, pero en ese sentido nada ha cambiado para el Deportivo: Yeremay Hernández no se vende. El mensaje para todos los clubes será el mismo. Tendrán que afrontar el pago de los 20 millones de cláusula de salida (30 en Primera) que marca su contrato en Segunda División y después convencer al jugador, que está muy a gusto en A Coruña y que incluso en sus peores momentos profesionales en el Deportivo quiso retribuir la apuesta y la paciencia que el club había tenido en su momento.

El último club que ha salido a la palestra es el Como de Cesc Fábregas, quien también ha puesto sus ojos en Iván Azón, el delantero del Zaragoza. Lo apuntaba el periodista italiano, experto en fichajes, Gianluca DiMarzio, pero el conjunto recién ascendido a la Serie A no es el único que sigue sus pasos, aunque de momento aún no hay movimientos serios y definitivos que puedan hacer pensar en una salida de Yeremay Hernández del Deportivo.

En Italia están también tras sus pasos Bologna, Atalanta y Parma; en Inglaterra andan tras su pista Newcastle, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester United y Brentford; en Alemania, Red Bull Leipzig y Borussia Dortmund; y en Francia, Niza, Lens y Olympique de Marsella.

La llegada de Yeremay Hernández a la selección sub 21 también ha servido para que despierte aún más interés. Está en los planes de Santi Denia y en Las Rozas le ven capaz de competir a ese nivel. Es otro detalle que reafirma a los clubes interesados.

Este modo resistencia ante el ruido y los rumores por sus dos perlas solo acaba de comenzar. Habrá más en este mercado de invierno y es probable que se reproduzcan con más fuerza en verano. Yeremay Hernández tiene un contrato recién renovado hace meses hasta el mes de junio de 2030. Es el futbolista del Deportivo con una vinculación más larga.

Y es que el Deportivo no es ahora mismo un club típico de Segunda División. La Liga Española, también en Primera, ha vivido un proceso de descapitalización, atosigada por la falta de ingresos y los ajustes en los límites salariales que ha abocado a todos las entidades a convertirse en vendedoras. El club coruñés, aunque acaba de regresar de Primera RFEF y venga de cerrar el mayor concurso de acreedores de la historia del fútbol español, es hoy una entidad saneada hoy en día. Abanca tiene el 99% de las acciones y realizó una operación financiera este verano tras la que se quedó con deuda cero y 35 millones de caja para acometer, en gran medida, las obras de Abegondo y para tener remanente para las próximas temporadas.

En ese sentido, es sencillo comprender esa postura de que no necesita y que no lo hará con David Mella y Yeremay Hernández. Ya lo expresó así su director de fútbol, Fernando Soriano, hace unos meses en una entrevista en LA OPINIÓN: «No hay ninguna necesidad [de vender]. Dentro de lo que se nos requiere, no se nos pide que el club sea sostenible en esto. No, tranquilidad. Otra cosa es que el jugador te diga que no quiere estar, que se quiere marchar. Ahí entra otro tema. Ya no es la posición del club, sino la del jugador. Ese es otro escenario. Si me pregunta si el Dépor ha puesto a alguien en el mercado, a nadie. Sí, da tranquilidad. Yo no necesito [vender]. Si quisiese acometer un gran fichaje, tendría que promover una venta. No soy un director deportivo de los que voy pidiendo, yo me voy adaptando a lo que hay y a lo que viene de abajo, a planificar».

Ascenso de la mano

El Deportivo tiene, de momento, ciertos argumentos para defenderse de los embates de todos estos transatlánticos europeos, pero llegará un momento en el que le será imposible, porque todo queda a merced de convencer al jugador y pagar la cláusula.En ese sentido, le ayudará que el propio equipo siga escalando en el fútbol profesional y le ofrezca a Yeremay o a Mella un escenario acorde a su nivel futbolístico. La zona de play off de ascenso parece lejana ahora mismo, pero un salto a la máxima categoría, lo antes posible, se hace necesario para retener todo ese tipo de talento que ha ido puliendo Abegondo.

El canario es una muestra más de esa política de captación, formación y salida al primer equipo que empieza a funcionarle al Deportivo en las últimas temporadas. A Yeremay se le cazó en el Real Madrid, se le tuvo paciencia y luego fue él que tuvo que ejercitarla cuando no tenía oportunidades en el primer equipo. En más de una ocasión estuvo al borde de la salida e incluso una vez renovó sobre la hora cuando agotaba su etapa juvenil.

Otro momento crucial se dio el pasado verano de 2023, cuando asumió la dirección general, Massimo Benassi, y la dirección de fútbol, Fernando Soriano, quienes apostaron firmemente porque se quedase en el Deportivo y porque fuese un futbolista importante. De hecho, le dijeron que iba a ser el 10 del equipo y así quedó reflejado en algunos de los primeros vídeos promocionales de aquel verano cuando Yeremay pasó a ser uno de los reclamos de la entidad.

Ahora Yeremay es otro y el Deportivo es otro y experimentan una nueva etapa en su relación de confianza. El ruido no se va a detener en torno al jugador y el club coruñés tiene de su lado esa química con el futbolista y la barrera que supone la cláusula de rescisión de 20 millones. La cara B del buen vivero que es Abegondo.