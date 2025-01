Mella se entrena y apunta al duelo del sábado ante el Málaga

David Mella dio el susto hace dos días en la sesión de entrenamiento al lastimarse uno de sus tobillos, pero ya volvió al trabajo de grupo, con lo que crece el optimismo sobre su presencia en el partido de este sábado en La Rosaleda ante el Málaga. El zurdo de Espasande saltó al césped de Abegondo, ya lo avanzaba su compañero Ximo Navarro en la rueda de prensa previa, aunque no finalizó la sesión por precaución. Quedan dos sesiones más antes de desplazarse a tierras andaluzas, donde el equipo coruñés no estará solo. La grada visitante mostrará un gran aspecto en un partido para el que ya no quedan entradas a la venta en el club de Martiricos. Se miden dos de los equipos con más socios de la categoría, aunque ambos vengan de la Primera Federación.