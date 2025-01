Penúltimo tren para el Mario Soriano mediocentro

La vida no está siendo fácil en el año de su regreso y renovación por el Deportivo. Estaba y está llamado a ser un futbolista importante en el proyecto y por eso ambas partes decidieron ampliar su contrato hasta 2028, pero el overbooking en la zona de la mediapunta está jugando en su contra para tener cierta estabilidad en el once. Todos coinciden en que debe jugar, Idiakez y Gilsanz los primeros, pero el problema está siendo dónde, ya que Mella, Lucas y Yeremay son inamovibles. Poco a poco y muchas veces con fórmulas un tanto inverosímiles, como Mella de lateral, ha ido encontrando sitio en las formaciones iniciales. Hasta ahora ha disputado nueve duelos como pivote titular, en ocho ha sido alineado en la segunda línea, ya fuese por el centro o en banda. Solo en tres ocasiones fue suplentes, frente a Málaga, Albacete y Burgos, en tres jornadas consecutivas.

La baja de Villares, al haber visto la roja frente al Mirandés, abre de nuevo una vacante en la zona del mediocentro. Gilsanz tiene la opción de alinear a José Ángel junto a Mfulu. Lo más probable es que apueste por la pareja formada por el ex de Las Palmas y Mario Soriano, quienes ya han formado dúo en tres ocasiones esta temporada (en el último ante el Mirandés y frente a Cádiz y Eldense). En cinco oportunidades ha jugado ahí con Villares y en una con José Ángel.

Es uno de los últimos partidos en los que Mario Soriano se encontrará con facilidades para jugar en esa zona, ya que ha encontrado esta brecha por la falta de creatividad del equipo en la salida de pelota, la coincidencia de perfiles de José Ángel, Villares y Mfulu y el ostracismo de Charlie Patiño, quien llegaba para desarrollar esa función. Todas las partes han detectado que esa posición es el gran déficit en la planificación y por eso el Deportivo tiene entre sus prioridades para este mercado de invierno un centrocampista creativo que haga las veces de box to box y que llegue para ponerse la camiseta; no quieren experimentos en esta ocasión. El equipo tira alto, a futbolistas de la máxima categoría que no estén teniendo el protagonismo deseando y que puedan ser diferenciales. Si el Dépor alcanza sus objetivos y ese futbolista llega, Soriano no tendrá tan abierta la puerta del pivote.