Diego Caballo: "El ‘play off’ en Mallorca marcó al Dépor y a muchas carreras como la mía"

Diego Caballo (Salamanca, 1994) tuvo un paso breve pero intenso por el Deportivo. Una excelente temporada en el Fabril le hizo ganarse un hueco en la plantilla del primer equipo que rozó el ascenso a Primera en el curso 2018-19 y que sufrió el trágico partido de la final del play off en Mallorca. Aquel episodio marcó una carrera que le ha llevado por Extremadura, Albacete, Sydney y Aalborg. De regreso a España buscará la permanencia con el Intercity alicantino.

¿Cómo han sido sus experiencias en Australia y Dinamarca?

Han sido un aprendizaje, conocer idiomas nuevos, culturas nuevas... Todo ha sido positivo, incluso en los momentos en los que ha habido lesiones o no jugaba tanto. Cuando sales fuera, si eres un poco inteligente, eras capaz de sacar las cosas positivas porque no todo el mundo tiene la suerte de salir y vivir del fútbol en otros países.

¿Cuál ha sido la experiencia más enriquecedora?

En Australia, en Sydney, que es donde yo he estado, creo que es una de las ciudades más maravillosas en las que se puede vivir, en cuanto a calidad de vida. Dinamarca no deja de ser un país nórdico, hace más frío, la cultura es otra... En Australia te puedes encontrar en un metro cuadrado muchas culturas diferentes.

¿Y en lo futbolístico?

Lo que pasa es que desde aquí nosotros vemos las cosas desde una perspectiva muy lejana. Cuando salimos de Europa pensamos que fuera no hay nada. Por mi experiencia estamos un poco engañados y vas a sitios en los que te sorprendes incluso de las cualidades de los jugadores. El fútbol en Australia va creciendo y cada vez hay más nivel, los jugadores quieren ir, probar, te abren puertas, te dan el pasaporte si estás allí bastante tiempo...

¿Cómo se plantea su vuelta a España con un Intercity que está en una situación delicada?

Vengo a jugar y a ayudar para sacar esto adelante. He vivido cosas fastidiadas, como en Sabadell. Con un equipo que era para el ascenso estuvimos muchos partidos sin ganar. Luego conseguimos muchas victorias. Lo bueno y lo malo que tiene la Primera RFEF es que siempre te da tiempo a cambiar las cosas. Quedan muchos puntos por delante.

De la categoría acaba de salir el Dépor después de varias temporadas, ¿la ha seguido?

No sé muy bien lo que me espera porque estos años fuera no he podido verla y he estado un poco más centrado en Primera y Segunda División. Al Dépor sí lo he seguido, por lo que significó y lo que significa a día de hoy.

Jugó en Segunda con el Dépor, también con Extremadura y Albacete, y al equipo le está costando la adaptación, ¿cómo recuerda la categoría?

Es complicada, y más cuando vienes de ascender. Por muy buen equipo que tengas en Primera RFEF es difícil. Hay equipos muy buenos y con necesidades, sobre todo los que vienen de bajar de Primera, que no se quieren llevar el chasco que nos llevamos nosotros aquel día en Mallorca. Buscan subir lo antes posible.

Ese ‘play off’ de Mallorca marcó la etapa más reciente del club, ¿a usted cómo le afectó?

Es un punto clave para el Deportivo y para muchas carreras futbolísticas como la mía. Haber ascendido lo hubiera cambiado absolutamente todo para mí, para muchos jugadores... Fue difícil de asimilar y como club se ha visto. El club es lo que más se ve porque detrás hay una ciudad entera, pero arrastró a mucha gente detrás.

¿Por qué dejó el club ese verano de 2019 casi en los últimos días de mercado?

A mí me dijeron que no iba a jugar más y que necesitaba irme. Había jugado 25 partidos la temporada anterior y ni siquiera era una carga económica porque cuando vienes del filial es lo que hay. No era que al no ascender a Primera necesitaran quitarse de encima mi contrato porque cobraba mucho. No creo que fuese personal, pero una mala decisión anterior hizo que se tomara una mala decisión después. Se ficharon jugadores cuando ya los tenías y uno salió perjudicado. En ese caso fui yo.

¿Guarda un buen recuerdo de su paso por aquí a pesar de eso?

Tengo un recuerdo de la ciudad como si fuese mi segunda casa. Cuando voy la gente se acuerda de mí. De las cosas que siempre he dicho es que el Dépor es de los pocos sitios en los que he estado que si alguna vez tuviera una llamada ni me lo pensaría, ni el sueldo.

El destino sería caprichoso, porque salió al Extremadura y luego al Albacete, protagonistas de aquel episodio luego determinante del ‘caso Fuenlabrada’...

Fueron todo decisiones muy rápidas. Me marché a Extremadura, luego hubo problemas de dinero por la desaparición del club, luego otra vez te mueves rápido y se ve un poco venir porque tienen fichas muy altas. De nuevo tuve que tomar una decisión rápida y no voy a decir que no tuve fortuna, porque vivir del fútbol hoy en día es para sentirse afortunado, pero ha faltado esa pizca de suerte.