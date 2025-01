Pablo Vázquez: "La primera vuelta se nos queda corta; el equipo da para mucho más"

Pablo Vázquez analizó esta mañana la situación del equipo antes de visitar el sábado (18.30 horas) al Málaga en La Rosaleda e hizo balance de la primera mitad de la temporada. El defensa deportivista reconoció que se han quedado por debajo de las expectativas. "La sensación que tenemos todos es que la capacidad del equipo es mayor de lo que hemos hecho, es la realidad. Por fases el equipo ha jugado bien, pero tenemos gran margen de mejora. La primera vuelta se nos queda corta, creemos que este equipo da para mucho más", apuntó el central.

El Deportivo inaugurará la segunda vuelta ante el Málaga, aunque todavía tiene pendiente la visita a Tenerife a finales de mes para completar la primera mitad del campeonato. "Arranca la segunda vuelta y los equipos le dan una vuelta de tuerca a todo y además el Málaga ha hecho una grandísima primera vuelta. Ha sido uno de los mejores en cuanto a orden. Es muy equilibrado y completo", describió Pablo Vázquez sobre los andaluces. "El Málaga se equivoca poco, está ordenado y va a ser un partido de detalles, como todos en la categoría", añadió.

La vuelta a la competición luego del parón navideño coincide con el mercado de invierno. El defensa aseguró que eso no está afectando al trabajo del equipo en el día a día de Abegondo. "Estamos a día 9 y no he escuchado todavía nada. El equipo está tranquilo. Además, se ha visto que los que menos han participado vienen con un empuje extra y eso genera un ambiente competitivo", apuntó.