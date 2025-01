5-1 | Una desconexión fatal del Dépor Abanca en Tenerife

El Deportivo Abanca cayó duramente derrotado (5-1) después de mostrar sus dos caras. Dominó en un primer tiempo en el que perdonó varias buenas ocasiones, pero tras el paso por el vestuario el encuentro fue un auténtico borrón. El cuadro coruñés fue anticompetitivo y dejó escapar su ventaja. Las locales aprovecharon un bajón del que el equipo de Fran Alonso no se recuperó.

Es difícil jugar dos partidos tan diferentes. Pero el Dépor lo logró. Su estructura, su posicionamiento, su presión y la intensidad de cada duelo le permitieron irse al descanso con un 0-1 favorable después de que Henar abriese la lata. El gol nació tras una recuperación de Millene a Noelia Ramos, portera rival. Era el premio al trabajo de la brasileña, que había fallado dos ocasiones clarísimas antes y que se resarció con un buen esfuerzo defensivo que derivó en un robo clave. Aquel tanto hacía justicia a lo que hasta ese momento había sido el partido. El Dépor ganaba en intensidad. Estaba más cómodo con balón y parecía un equipo mucho más hecho y sereno. Pero todo se precipitó tras el paso por el vestuario.

Quizá fue la entrada de Jassina Blom, quien con balón pasó desapercibida pero su posicionamiento hacía dudar a las centrales, pendientes de una marca más. Aunque es difícil de justificar a través de la pizarra una desconexión tan brutal como la que pegó el equipo de Fran Alonso.

No hubo Deportivo en Costa Adeje. No hubo orgullo para frenar la sangría que abrió Monday de cabeza en el minuto 52 tras rematar a placer entre Raquel y Marina. Repitió la 21 poco después con un pase filtrado de Castelló que cogió a toda la defensa mal perfilada. Y, en el minuto 69, Babajide mató el encuentro en un tanto que volvió a dejar mal parado a todo el equipo. La jugada nació con un balón vertical largo. Pasado. Pero nadie fue a por ese envío, salvo Monday, que dejó atrás para un posterior centro que remató Babajide sin oposición pese a estar rodeada de marcas.

El Dépor entró en barrera. No volvió a jugar. No volvió a mostrar la buena salida de balón del primer tiempo. No pudo repetir la presión. No ganó más duelos. No compareció. Aleksandra anotó a placer para el cuarto. Ouzraoui, con una volea imparable, el 5-1.

Fran Alonso hizo los cinco cambios tras el cuarto tanto. Todos de golpe. No supo reaccionar en el momento debido, aunque su equipo llevaba ya tiempo desconectado. Seguirá en descenso y Riazor acogerá la próxima semana un duelo clave ante el Levante.