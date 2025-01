Alineaciones del Málaga - Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Málaga

El Deportivo se enfrenta al Málaga este sábado a las 18.30. El cuadro coruñés arranca el año en busca de tres puntos que le permita alejarse de la zona baja ante un equipo con el que comparte una larga historia después de aquellos play offs de la 2018-2019 en los que ambos equiops se encontraron en semifinales. Óscar Gilsanz afronta el partido con varias dudas en su once titular después de los problemas de Sergio Escudero en el codo y las molestias físicas de Iván Barbero. Ambos no completaron la sesión del viernes. Además, Villares está sancionado y regresa Dani Barcia, quien pelea por un sitio ante Pablo Martínez.

En la presente temporada, tanto con Idiakez como con Gilsanz, el once titular sale prácticamente de carrerilla y solo los problemas físicos impiden al betanceiro repetir en diversas citas. No hay dudas en la primera línea, pues Helton Leite será el guardián de la portería y por delante, para escoltarle, estarán Ximo Navarro y Pablo Vázquez como seguros. A partir de aquí llegan las dudas, y es que en la zaga regresa Dani Barcia. No obstante, el técnico blanquiazul ya dejó caer que necesita tiempo para ponerse al 100% físicamente y salvo sorpresa jugará Pablo Martínez. Más dudas hay que en el lateral izquierdo debido al estado del codo de Sergio Escudero. Si no puede jugar, Rafa Obrador es su sustituto natural.

Por delante, en la sala de máquinas, Omenuke Mfulu y Mario Soriano apuntan a titular ante la ausencia por sanción de Diego Villares. Podría entrar José Ángel Jurado para sumar músculo siempre que para el mediapunta madrileño quede algún hueco por delante. Con David Mella recuperado, parece obvio que será de la partida en la banda derecha, acompañando en el tridente a Lucas Pérez y Yeremay Hernández.

En la delantera es duda también Iván Barbero por molestias. En su lugar podría entrar Mohamed Bouldini, aunque Gilsanz tiene otras opciones: Davo, Cristian Herrera o incluso colocar como única referencia a Lucas Pérez para adelantar a Mario Soriano.

El posible once del Deportivo ante el Málaga

Deportivo: Helton; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Escudero u Obrador; Mfulu, Mario Soriano; Mella, Lucas Pérez, Yeremay y Barbero.