Gilsanz: “Me voy muy satisfecho, hay que valorar el cómo se consigue el punto”

Óscar Gilsanz se queda con la actuación de su equipo después de que el Málaga arrebatase dos puntos en los minutos finales tras un empate en el que el técnico cree que el Dépor rindió a «muy buen nivel». El técnico betanceiro se marcha «muy satisfecho con el trabajo de los jugadores», aunque con la «pena» de no lograr el triunfo cuando estuvo «cerca». No obstante, el entrenador blanquiazul quiere ver el vaso más lleno que vacío: «El cuerpo me deja que venimos a un campo muy difícil. Estuvimos cerca de ganar y nos vamos con un punto. No es cuestión de que te deje mejor o peor cuerpo. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Hay que hacer bueno el punto la siguiente semana y hay que ir semana a semana. Todos somos conscientes de la dificultad de la categoría. Hay que valorar el cómo se consigue este punto en este estadio».

El betanceiro cree que su equipo fue superior hasta los minutos finales. En la primera parte lograron ser «capaces de desarticular la presión del rival y generar situaciones con espacios que nos permitían tener la sensación de que estábamos más cerca del 0-1 que del 1-0». Y, en la Segunda, considera que tuvieron «más controlados todavía sus ataques». Sin embargo, insistió en la idea de que el 0-1 era un resultado corto y ante «la calidad» del Málaga no había nada decidido.

Además, Gilsanz cree que el encuentro estuvo condicionado por varios cambios obligados. Bouldini, Yeremay y José Ángel tuvieron que ser sustituidos por cansancio: «Bouldini nos daba esas situaciones de referencia, nos aguantaba ese balón y nos permitía cuando la presión era más intensa tener esa salida con él. Que él habilitase a los jugadores de la mediapunta». En su lugar entró Davo para «buscar velocidad», aunque no logró dar «esa segunda opción» al juego. Con Gauto trató de «mantener la velocidad por fuera» y que Jaime «ayudase en las situaciones de centro lateral y de balón parado». Sin embargo, el 1-1 terminó llegando. «La energía cambia un poco, la atmósfera cambia. En un campo con este ambiente evidentemente ese gol estimula a los futbolistas y hace creer que pueden ganar los tres puntos. Lo cambia todo. Es un partido que parece que no generan. El esfuerzo fue muy alto, pero ninguno llegó a rematar situaciones de área», añadió sobre cómo el gol modificó el transcurso del juego.

El técnico también habló de las múltiples ausencias titulares: «Barbero tuvo un golpe en la rodilla y se le inflamó y tuvo dolor. Era imposible recuperarlo. Escudero tuvo un mal apoyo en el codo y le hizo por la cercanía del partido no estar disponible. Lucas venía con un proceso de gripe. No estaba en condiciones».

Por último habló del mercado. Aunque no dio pistas: «Hablé con el director deportivo. Trataremos de trabajar en las valoraciones, pero hacerlas públicas no será bueno para el club».