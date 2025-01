Yeremay: «¿Quedarme en el Dépor? No sé. Si me voy, no será por cualquier cosa»

Yeremay Hernández fue de lo mejor del Dépor en La Rosaleda y ahora que una veintena de equipos le siguen y su cláusula, a la que se remite el Dépor, es de 20 millones, el canario no asegura que se vaya a seguir en A Coruña. «¿Quedarme en el Dépor? No sé. Hablé con mi agente. No sé que pasará, no voy a dejar el Deportivo por cualquier cosa y a cualquier precio. Estoy centrado aquí, se me está viendo. Voy al 100% y ojalá me pueda quedar, pero no sé. No sé. Ahora mismo estoy contento en el Deportivo, hay cosas que no dependen de mí. Si lo dejo es para dar un paso más en mi carrera, le estoy muy agradecido», aseguró de manera clara el canario en unas semanas claves para su futuro.

Yeremay Hernández habló de su fútbol atrevido en el partido ante el Málaga: «Lo que mejor que sé hacer es regatear, atreverme, es mi fútbol de toda la vida. Es lo que hago desde que tengo tres años en la calle. Siempre busco divertirme cuando tengo la pelota. Estoy haciendo una temporada completa, también tengo partidos malos, como todos. Busco ayudar y mi objetivo es cada día ser mejor jugador», razona el 10 del Deportivo.