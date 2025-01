Calma tensa por Yeremay

Yeremay Hernández hizo un gol, se besó el escudo, alumbró una lambretta y dijo en zona mixta que «no» sabía si se iba a quedar en el Deportivo hasta el verano. Todo en poco más de una hora. Demasiadas emociones y mensajes, incluso contradictorios, para una hinchada, la blanquiazul, acostumbrada a que la vida esté llena de curvas. El ruido en torno a Yeremay Hernández empieza ser estruendo y los próximos días hasta el final del mercado serán de calma tensa en un Deportivo que no ha cambiado de postura: o cláusula de rescisión (20 millones) o nada. Más ahora, en este mercado de invierno, con un menor margen de maniobra y con una oferta reducida de sustitutos, y con el equipo a un partido de la zona de descenso.

Hay casi una veintena de conjuntos que le siguen de cerca (Bologna, Atalanta, Parma, Newcastle, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester United, Brentford, Red Bull Leipzig y Borussia Dortmund, Niza, Lens y Olympique de Marsella), tal y como apuntó LA OPINIÓN hace unos días, también conjuntos españoles, aunque la situación económica de LaLiga complica cualquier tentativa nacional. De toda esta serie hay tres conjuntos que han tomado la delantera y que estarían dispuestos a hacer un mayor esfuerzo económico de cara al Dépor y también con el jugador. Uno es inglés, otro italiano y otro español, aunque sería esta última la propuesta más alejada de los parámetros requeridos, sobre todo desde punto de vista de la entidad que tiene sus derechos, el Deportivo. Las posibles propuestas rondarían, con variables y con los matices de cada pretendiente, entre los diez y los quince millones de euros. El Deportivo aún no tiene ninguna oferta en firme y por escrito por el extremo canario. Es lo que han transmitido que pueden llegar a ofrecerle al club coruñés, aunque aún habría que ver las condiciones, una vez se le dé traslado a un papel.

Más allá de estas intenciones y de lo que puedan evolucionar estas potenciales ofertas en las próximas semanas, la cantidad en sus máximos sigue estando, de momento, a una relativa distancia de esos 20 millones de euros que el Dépor considera inamovibles para darle la libertad al extremo criado en Abegondo. Con deuda cero y 35 millones en caja de la última ampliación de capital, propiciada por Abanca, el club coruñés no necesita vender. Menos quiere hacerlo con un jugador de la cantera, el que pretende que sea su vector de proyecto de los próximos años.

El Dépor ve la situación venir de lejos y la vive con cierta calma, aunque no exenta de la tensión que siempre llevado equiparado un mercado abierto. Con David Mella y el Brighton, sí que se sintió en cierta medida con las manos atadas, ya que su libertad valía cuatro millones de euros hasta el 30 de junio pasado. El equipo inglés los ponía. La clave del jugador y su entorno fueron claves para decir que no y quedarse en A Coruña para renovar hasta el 30 de junio de 2029. Fernando Soriano quiso agradecer al zurdo de Espasande su talante en este momento delicado. Con Yeremay hay buena relación, pero ni él ni su entorno pueden escapar a que se plantea un salto importante en su carrera, ya sea ahora o el próximo verano, donde será casi imposible retenerle si mantiene estas prestaciones sobre el terreno de juego. «No voy a dejar el Deportivo por cualquier cosa y a cualquier precio. Estoy centrado aquí, se me está viendo. Voy al 100% y ojalá me pueda quedar, pero no sé. No sé. Ahora mismo estoy contento en el Deportivo, hay cosas que no dependen de mí. Si lo dejo (el Dépor), es para dar un paso más en mi carrera, le estoy muy agradecido», apuntó el canario en la zona mixta de La Rosaleda para sorpresa de muchos, pero revelando una situación que estaba latente desde hace semanas.

Yeremay no se va a marchar de cualquier manera del Deportivo, pero si la oferta para él es importante y marca un punto de inflexión en su carrera, hay un buen proyecto deportivo para él y la propuesta al Deportivo se acerca a lo que solicita, querrá que sea escuchada esa posibilidad. No forzará, pero tampoco se ha cerrado en banda a su salida. «¿Quedarme en el Dépor? No sé. Hablé con mi agente. No sé que pasará», empezó su alocución del sábado cuando se le preguntó por su futuro en Málaga. Si mantiene este nivel, las ofertas para él y para el Dépor, podrían ser más suculentas el próximo verano y el margen de maniobra para el club coruñés sería mayor. El problema es que Yeremay sienta que el tren solo va a pasar en este mercado de invierno.

Sustitutos y alternativas

La necesidad de que Yeremay permanezca hasta el verano se ha hecho más evidente en las últimas semanas. Cuando él o Mella abandonan el terreno de juego, las opciones de banquillo, Juan Gauto, Cristian Herrera o Davo, están lejos de poder mantener el nivel. La velocidad del zurdo y la creatividad y verticalidad del canario son las guías en ete ataque en transición que ha ideado el Dépor para su proyecto. El mercado es también escueto para poder suplir una eventual marcha de este calibre.