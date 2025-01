Millene encabeza una lista con una decena de renovaciones pendientes en el Dépor Abanca

La renovación de Ainhoa Marín hasta 2028 fue una declaración de intenciones del cuadro blanquiazul, que pese a estar en posiciones de descenso logró atar a su mayor talento con un contrato de larga duración. Pero no es la única figura importante con la que negocia el club, y es que desde hace tiempo el Dépor trabaja en la ampliación de Millene Cabral, con quien necesitará más margen para llegar a un acuerdo. Ambas partes llevan en conversaciones varias semanas y continuar es una opción, aunque sus buenos registros y el nivel mostrado en Liga F le abren otros caminos a partir de junio. Desde enero es libre de hablar con cualquier equipo, como también lo son las 11 futbolistas de la primera plantilla que finalizan sus respectivos compromisos dentro de seis meses.

Kevin Cabado tiene una larga lista de trabajo para los próximos meses y, en la carpeta de renovaciones, Millene Cabral ocupa lo alto de la lista. La brasileña es la delantera titular indiscutible y su ascendencia es máxima. Suma dos goles que valen seis puntos. El primero lo anotó en casa, con un disparo desde larga distancia que sirvió para vencer al Madrid CFF (1-0). El segundo, en Paterna, sirvió para ponerse por delante ante un rival directo y a la postre ganar el encuentro (2-0). Además, viene de ser la máxima anotadora con 16 dianas en la categoría de plata y en su primer curso como deportivista firmó otros 13 goles.

Al igual que sucede con Ainhoa, el club ha tratado su renovación para dar continuidad a una de sus grandes figuras. Pero a Millene, que está rindiendo a buen nivel, no le faltarán pretendientes y el club está todavía muy lejos de asegurar su permanencia en Liga F la próxima temporada.

En una entrevista reciente con LA OPINIÓN, la jugadora brasileña valoró su estancia en A Coruña, donde ha encontrado un segundo hogar: «Estoy muy contenta, me tratan muy bien aquí. Es el primer equipo en el que yo renuevo y estoy muchos años. Eso es por algo. Yo vine del Rayo, donde no tenía mucha confianza, y el club me dio la oportunidad y confió en mí desde el principio. Me alegra que me quieran tener aquí porque estoy muy contenta».

Así están los contratos de las jugadoras del Dépor Abanca

La situación en la tabla es un condicionante para toda la plantilla, y es que solo siete jugadoras tienen contrato más allá de la presente campaña. Yohana, Samara, Raquel, Cris Martínez y Paula Gutiérrez renovaron este verano hasta 2026; Henar extendió su vinculación hasta 2027 y Ainhoa hasta 2028.

El resto de jugadores de primera plantilla acabarán contrato en junio. Además de Millene están Vera Martínez, Francisca Lara, Eva Dios, Carlota Sánchez, Lucía Martínez, Patricia Hmírová, Bárbara Latorre y Ana de Teresa. También las tres cesiones: Inês Pereira (Everton), Marina Artero (Athletic Club) y Olaya (Real Madrid). De las mencionadas, la exosasunista Vera ha jugado todos los minutos posibles en liga, la única de la plantilla junto a su compañera de zaga, Raquel García.

La salida de Altuve abre la puerta a las dos incorporaciones deseadas por Fran Alonso

Tras dos semanas de mercado, el Dépor Abanca todavía no ha anunciado ninguna llegada, aunque la salida de Oriana Altuve y la dolorosa derrota ante el Costa Adeje Tenerife reabren la posibilidad de incorporaciones. En diciembre, Fran Alonso expresó su deseo de, al menos, dos incorporaciones para mejorar la plantilla: «Estamos trabajando juntos para reforzar al equipo. Hay un par de posiciones que podemos reforzar y estamos trabajando en ello».

No obstante, en su última comparecencia tras el parón invernal, matizó su discurso sobre un mercado que tilda de «difícil» por la escasez de oportunidades: «Siempre estamos abiertos a mejorar al equipo. Es difícil traer una incorporación que vaya a mejorar al equipo. Estamos contentos con la plantilla y nadie ha pedido salir. Tenemos muchas jugadoras y hemos creado un ambiente muy competitivo. Esta plantilla nos da garantías. Si podemos, la mejoraremos, pero no hay nada concreto».

El Dépor Abanca ocupa la 15ª plaza e iguala en puntos al Levante, al que recibirá el viernes en Riazor en un partido que será una auténtica final para ambos.