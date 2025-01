Benassi: "Yeremay y sus agentes lo saben, la posición del Dépor es clara"

Massimo Benassi, director general y consejero delegado del Deportivo, quiso transmitir la posición de firmeza que ha adoptado ante el interés de grandes equipos europeos por Yeremay Hernández. O la cláusula de rescisión o nada o 20 millones o nada. "¿Yeremay? Hablo muchísimo con todos los jugadores, con él, por eso estamos en esta situación. Él lo sabe, sus agentes lo saben, la posición del club es clara y esta es la situación", apuntó el directivo italiano en la TVG. El Dépor, sin incorporaciones, busca avanzar en un mercado aún sin movimientos para los blanquiazules. "Nosotros estamos trabajando. Soriano está trabajando con su equipo. Estamos muy tranquilos. Hemos dejado clara la posición del club y no hay nada nuevo que destacar", resuelve.

Hay casi una veintena de conjuntos que le siguen de cerca (Bologna, Atalanta, Parma, Newcastle, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester United, Brentford, Red Bull Leipzig y Borussia Dortmund, Niza, Lens y Olympique de Marsella), tal y como apuntó LA OPINIÓN hace unos días, también conjuntos españoles, aunque la situación económica de LaLiga complica cualquier tentativa nacional. De toda esta serie hay tres conjuntos que han tomado la delantera y que estarían dispuestos a hacer un mayor esfuerzo económico de cara al Dépor y también con el jugador. Uno es inglés, otro italiano y otro español, aunque sería esta última la propuesta más alejada de los parámetros requeridos, sobre todo desde punto de vista de la entidad que tiene sus derechos, el Deportivo. Las posibles propuestas rondarían, con variables y con los matices de cada pretendiente, entre los diez y los quince millones de euros. El Deportivo aún no tiene ninguna oferta en firme y por escrito por el extremo canario. Es lo que han transmitido que pueden llegar a ofrecerle al club coruñés, aunque aún habría que ver las condiciones, una vez se le dé traslado a un papel.

Más allá de estas intenciones y de lo que puedan evolucionar estas potenciales ofertas en las próximas semanas, la cantidad en sus máximos sigue estando, de momento, a una relativa distancia de esos 20 millones de euros que el Dépor considera inamovibles para darle la libertad al extremo criado en Abegondo. Con deuda cero y 35 millones en caja de la última ampliación de capital, propiciada por Abanca, el club coruñés no necesita vender. Menos quiere hacerlo con un jugador de la cantera, el que pretende que sea su vector de proyecto de los próximos años.

Yeremay no se va a marchar de cualquier manera del Deportivo, pero si la oferta para él es importante y marca un punto de inflexión en su carrera, hay un buen proyecto deportivo para él y la propuesta al Deportivo se acerca a lo que solicita, querrá que sea escuchada esa posibilidad. No forzará, pero tampoco se ha cerrado en banda a su salida. «¿Quedarme en el Dépor? No sé. Hablé con mi agente. No sé que pasará», empezó su alocución del sábado cuando se le preguntó por su futuro en Málaga. Si mantiene este nivel, las ofertas para él y para el Dépor, podrían ser más suculentas el próximo verano y el margen de maniobra para el club coruñés sería mayor. El problema es que Yeremay sienta que el tren solo va a pasar en este mercado de invierno.