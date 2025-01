Villares, de ‘fichaje’ sorpresa en invierno a imprescindible: "Cada año ha ido a más"

«A veces una decisión mínima te cambia la vida, por una yo estoy aquí en el Dépor», recordaba Diego Villares a este diario cuando se cumplían tres años de su incorporación al primer equipo blanquiazul procedente del Fabril. En el cuarto aniversario de aquella decisión el centrocampista vilalbés ha pasado de fichaje sorpresa en el mercado de invierno a convertirse en el futbolista más veterano de la plantilla, en uno de los capitanes y está a punto de alcanzar los 150 partidos oficiales.

Villares aterrizó en el primer equipo a comienzos de 2021 como una solución de emergencia después de que el máximo accionista (Abanca) limitase la inversión luego del fiasco protagonizado por una plantilla en la que figuraban nombres como Celso Borges, Keko Gontán, Claudio Beauvue o Uche Agbo. Heredó el número 22 de Diego Rolan y Rubén de la Barrera, que había tomado el relevo de Fernando Vázquez en el banquillo, lo recibió con los brazos abiertos desde el Fabril que por entonces dirigía Valerón.

«Pensamos en él como opción porque en ese momento creíamos que había una necesidad de reforzar esa posición. Recuerdo que en su primer entrenamiento, más allá de su deseo, sus ganas por agradar y aprovechar su oportunidad, ya se le veía una energía y unos ritmos que en su momento sentíamos que le iban a hacer mucho bien al equipo», recuerda De la Barrera sobre el aterrizaje del vilalbés en la primera plantilla.

Unos meses antes Villares ni siquiera sabía si iba a continuar jugando al fútbol. Había acabado contrato con el Fabril el curso anterior y las competiciones todavía padecían los efectos de la pandemia de COVID, pero Albert Gil, director de la cantera, decidió apostar por él. Cuatro años después y en su quinta temporada con el Deportivo tiene contrato hasta 2027.

Debutó en una dolorosa derrota contra el Coruxo (2-0) el 7 de febrero de 2021 en la que ya dejó pinceladas de las virtudes que le han permitido asentarse en el club. «Su entrada le vino francamente bien al equipo por la solidez que aportaba, su presencia en ataque y el trabajo defensivo. Lo que más me llamó la atención a pesar de todo eso fue el respeto que infundió al resto de sus compañeros desde el primer momento. Al final, un jugador siente cuando un chico sube al primer equipo si está para ayudar desde el primer momento o no, con independencia de que todos necesitan tiempo para estabilizarse. Con Diego todo el mundo lo tuvo muy claro», expone el extécnico deportivista Rubén de la Barrera, que actualmente estudia nuevos proyectos después de su paso por el Vizela portugués.

El salto imponía para el joven vilalbés y debía competir con jugadores contrastados como Álex Bergantiños, Celso Borges o Uche Agbo por un hueco en el centro del campo, pero ya no saldría del once desde aquel debut contra el Coruxo. «El salto fue grande, pero Álex, Celso y Uche le ayudaron mucho. Recuerdo que su conexión con Álex fue especial y creo que el hecho de coincidir más tiempo con él le ha venido muy bien. Más allá de su esencia y de cómo es Diego, el hecho de relacionarte tanto tiempo con Álex, y además en momentos de suma dificultad, creo que le ha obligado a asumir responsabilidades y liderazgo. Mejor referente es difícil tener», argumenta De la Barrera.

Villares no solo no se movió del equipo titular aquella temporada de su estreno, sino que ha sido imprescindible para todos los entrenadores que han pasado por el club desde entonces. Borja Jiménez, Óscar Cano, Imanol Idiakez y Óscar Gilsanz lo han tenido como fijo ante su crecimiento constante durante los últimos cuatro años. «Cada año ha ido a más que el anterior. Ya no solo tras ese debut y esos primeros partidos, sino que al siguiente y al siguiente iba a más. En mi segunda etapa en el club ya se veía que había dado pasos hacia adelante permanentemente y la temporada pasada en el ascenso se vio la importancia que Diego tuvo en el equipo. Este año en el fútbol profesional va a responder de manera sobrada», pronostica Rubén de la Barrera.