Pablo Martínez: "Perder a Yeremay sería una mierda, es casi nuestro mejor jugador"

Pablo Martínez señaló que para el Deportivo sería "una mierda" perder a Yeremay Hernández en este mercado invernal.

"Lo que hablo con él es sobre los partidos, no hablo de con qué club está hablando. Él está muy centrado en el Dépor, enfocado en el próximo partido y eso es lo que me importa. Si me dices que casi nuestro mejor jugador puede dejar el equipo, pues claro que es una mierda. Pero nosotros estamos centrados en lo que viene, en el partido de Burgos", afirmó.

El extremo canario, al que siguen varios clubes europeos, no descartó abandonar este mes el Dépor tras el partido contra el Málaga en La Rosaleda. No obstante, el director general del club, el italiano Massimo Benassi, dejó claro ayer que solo saldrá si algún club paga los 20 millones de su cláusula de rescisión.

"Hay que aprovechar a Yeremay todo lo que se pueda. Es un placer verlo entrenar y jugar cada semana. Ojalá lo tengamos lo máximo posible, pero es un tema de él. Claro que quiero que se quede, pero eso no me pertenece a mí. Es su decisión y la del club, no sé nada más de eso", incidió el central.

Pablo Martínez, afianzado en la titularidad desde la lesión de su compañero Dani Barcia, auguró un choque "muy difícil" en El Plantío, donde se enfrentarán a un rival que gana "con pocos goles" en su estadio.

"Es un poco la película de este año, partido que tenemos controlado y al final se nos escapan los puntos. Nos pasó también en este último partido -Málaga- durante los cinco últimos minutos, pero estamos trabajando en mejorarlo", dijo al ser cuestionado por el triunfo del Burgos en Riazor con goles de Álex Sancris y Curro Sánchez en los minuto 86 y 94, respectivamente.

Preguntado por la posibilidad de que llegue un nuevo central en este mercado invernal, algo que no está entre las prioridades coruñesas, Pablo Martínez manifestó que los cuatros centrales de la plantilla –Pablo Vázquez, Barcia, Jaime y él- están haciendo "un buen trabajo".

"Defender es un tema de todo el equipo, no solo de los centrales. En los partidos dejamos muy pocas ocasiones, pero con muy pocas cosas nos están haciendo daño", concluyó.