Yulenmis, lista para ilusionar: «Solo pido un año de poder competir sana»

Yulenmis Aguilar afronta un 2025 «muy ilusionante» en el que espera que su hombro siga respondiendo bien para competir a su máximo nivel. La lanzadora de jabalina recibió el 30 de diciembre el alta médica tras regresar de unas vacaciones «muy acertadas» en casa. De vuelta en A Coruña, se centra ya en su retorno a la competición con el Europeo de invierno en Nicosia como primer objetivo. «Nos gustaría llegar. Pero una cosa es lo que queremos y otra lo que se pueda. Tampoco voy a ir por ir», dice con entusiasmo.

Para llegar hasta este punto, en el que poco a poco empieza a «coger la jabalina y tener sensaciones con ella, a jugar un poco, a hacer campo y trabajo específico», ha pasado meses de mucho sacrificio. Tras los Juegos, se sometió un tratamiento conservador que consistió en inyectar plasma enriquecido en las zonas dañadas. Su hombro respondió, aunque ahora le queda la parte más importante: «El gimnasio va muy bien. Pero a nivel específico es diferente, hasta que coges una jabalina y la lanzas no ves exactamente cómo estás».

No ha sido un camino corto para la hispanocubana, y es que a nivel mental ha pasado varios meses complejos: «En el mes de noviembre estaba muy bien físicamente y me entró la desesperación. Sobre todo porque después de los Juegos Olímpicos no tuve vacaciones y me dediqué a recuperarme. Creo que fue un poco de todo y, al final, estaba sobresaturada», explica. La recuperación le ha permitido parar. «Comparando con cómo terminé los Juegos Olímpicos, que acabé destrozada, estoy muy bien. Pasé de un punto de dolor 8 que no podía dormir a tener una molestia 1. Y ahora es normal tener algo de molestias después de tanto tiempo sin lanzar».

Aunque, para volver bien, ha sido importante también regresar a casa. A Cuba. «Mi entrenador y el cuerpo médico decidieron que era lo mejor: sol, playa, estar con la familia… Yo tenía una pequeña molestia todavía en el hombro y cuando me hicieron el estudio el día 30, había desaparecido del todo. Hay que saber cuando parar y la mejor forma fue irme», reconoce la atleta, que bromea con que el pasado mes ha subido «cuatro quilos» por la «comida de mamá».

Ahora ya pone su mira en marzo y, sobre todo, en la temporada de verano. A finales de febrero le espera, si llega, el campeonato de España invernal. En marzo, el día 15, Nicosia, con el Europeo: «Es ver día a día cómo voy funcionando. Yo asimilo bien las cargas y voy bien, pero a nivel específico, de técnica, hay que ver cómo evoluciono. Hemos hecho un plan de entrenamiento directo a Nicosia, saltándonos España. Si vamos bien, estaremos allí».

Yulenmis Aguilar estuvo excelente en la final de jabalina / EFE

Un cambio técnico en la ejecución y citas elegidas

Por todos los problemas físicos que ha arrastrado, Yulenmis se plantea la temporada de forma distinta: «No quiero competir en todas partes. Quiero ir a las más importantes. Mi hombro me aguanta bien siempre y cuando no lo castigue. La idea es ir a grandes competiciones, buscar puntos y hacer marcas».

Tiene claro, además, que su único deseo es estar bien físicamente: «No he podido competir todavía en plenitud de forma. Yo no pido nada, solo un año Olímpico o un año de Mundial de competir sana completamente. O incluso a un 90%. Con eso yo tengo. Estar en ese estado sería suficiente para hacer más cosas de las que ya he hecho».

De cara a su regreso a la competición, además, Yulenmis se prepara con un cambio lanzamiento que le obliga a nuevas adaptaciones. «Es un trabajo mental, de correcciones técnicas. Tuve que limitarme unos grados. Nosotros tenemos distintos grados donde lanzar y tuvimos que quitar algunos de recorrido del hombro», explica sobre el proceso, que no «es grave» ni le causará gran perjuicio: «Sobre todo los chicos lanzan así, y no resta tanto pensando en lo que puede sumar. Quitas de un lado, das de otro y compensa muchísimo». En su día a día ya incluye las correcciones a realizar: «Hemos empezado a trabajar así ya con pelotas, balones, con la jabalina… Es un poco incómodo todavía, pero es lo normal porque estoy modificando mi técnica y mi cuerpo».

Con toda esta evolución positiva, la lanzadora encara el nuevo año «muy ilusionada» porque, además, ha sido nominada a mejor atleta femenina a nivel nacional: «Eso me llenó. Está claro que no voy a salir, hay compañeras que lo hicieron mejor. Pero saber que hice solo dos competiciones con la selección y estoy nominada es muy bonito. Ahora que tengo un 2025 completo para competir por España. Ya tengo la nacionalidad y no tengo que esperar por temas burocráticos. Todo depende de mí y de mi equipo».