El Deportivo ya firmó con el fondo CVC

«Estamos analizando bien la documentación. No ha habido tiempo de avanzar debido a las obras, debido al mercado. Ha sido complicado reunirse y sentarse con los abogados y el departamento legal». El director general, Massimo Benassi, ratificaba el pasado mes de septiembre en su última comparecencia pública que seguía siendo firme la intención del Dépor de acogerse al programa de LaLiga Impulso por el que se canaliza todo el proyecto de financiación y desarrolló auspiciado por la patronal y acordado con el fondo británico CVC. «Es normal y no hay problema», terció. No había habido tiempo, lo habría de ahí en adelante. Se acabó el periodo de pases y los abogados y los representantes del Dépor se volcaron en pulir los detalles y el club ya ha firmado con LaLiga y es uno más del programa de LaLiga Impulso, después de meses en los que quiso ser minucioso con el papeleo y los recovecos del acuerdo.

Esta firma supone que el Deportivo recibirá de LaLiga, según las palabras de hace meses del propio Tebas, unos 30 millones, ya que es uno de los históricos del campeonato, a pesar de haberse descendido a Primera RFEF. Eso sí, el acuerdo estipula a qué se puede destinar ese montante económico. «Los fondos recibidos por los clubes tienen un carácter finalista y solo se podrán emplear en una serie de partidas ya predeterminadas. Al menos, el 70% se deberán destinar a inversiones para el crecimiento del club, es decir, a reforzar áreas como Infraestructuras, Digital, Tecnología, Comunicación, Comercial & Marketing, Internacional, Marca, así como sus estructuras de personal. Además, de forma opcional también se podrá optimizar la estructura financiera (máx. 15%) y reforzar las plantillas deportivas ampliando el límite salarial (máx. 15%)», según explica la patronal en su propia web. El Dépor podrá disponer de estas cantidades cuando vea conveniente en un plazo de entre tres y cuatro años.

Unos 4,5 millones será para su límite salarial y para reforzar la plantilla, según las bases del acuerdo, pero eso no significa que disponga de todo ese montante de inmediato o de manera íntegra. Se espera un impacto cercano, pero no se conoce la cuantía. Cuando LaLiga revele los límites salariales de invierno, ya en febrero, habrá ya certezas, aunque para aumentarlo también influye la capacidad de las entidades para subir sus ingresos por otras vías. En septiembre la patronal fijó el límite salarial del Dépor en 13,45 millones, el tercero de Segunda, aunque en ese montante está incluido la inversión en el Dépor Abanca y Fabril. Además, hay equipos que gastan más que el Dépor, pero lo tienen sobrepasado. El club utilizó poco más del 80%. Aunque aumente ahora en este mes, no significa ni mucho menos que lo vaya a gastar. Busca refuerzos, también rigor presupuestario.

Abegondo

El grueso de esos 30 millones irán destinados a infraestructuras, principalmente a Abegondo. Un 70% a programas desarrollo, entre ellos la construcción o reforma de este tipo de infraestructuras. Serán hasta 21 millones que ayudarán, en parte a sufragar la inversión en la ciudad deportiva que, según previsiones del propio club, se irá hasta los 40 millones. De hecho, el Dépor las iba a acometer igual, se acogiese o no al programa de LaLiga Impulso. Fue, en gran medida, lo que auspició la ampliación de capital de 35 millones de hace unos meses.