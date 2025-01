Mella, sobre Yeremay: “Espero que estemos aquí los dos el máximo tiempo posible”

David Mella se mostró esta mañana su deseo de que tanto él como su compañero Yeremay continúen en el Deportivo “el máximo tiempo posible”. El rendimiento de ambos ha despertado el interés de clubes importantes en los últimos meses. Le sucedió al joven de Espasande en verano, cuando el Brighton inglés estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, pero escogió quedarse. Ahora es Yeremay el que cuenta con ofertas de conjuntos importantes del continente y el canario no ha cerrado la puerta del todo, pero ninguno de los pretendientes se acerca a los 20 millones exigidos por el club para liberar al futbolista.

Mella, sin embargo, asegura que en el vestuario son ajenos a esas situaciones y mostró su confianza de que tanto él como Yeremay sigan creciendo en el club. “Espero que estemos los dos aquí el máximo tiempo posible”, afirmó el joven extremo esta mañana tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de diciembre.

El canterano aseguró que todo el ruido relacionado con el mercado no se cuela en el vestuario blanquiazul, a pesar de que la situación de Yeremay se está solapando estos días con el día a día de la competición. “Si te soy sincero no tengo ni idea de nada, ni siquiera de mí. Estoy aquí muy contento y concentrado”, aseguró. “En el vestuario no hablamos nada. Hablar todo el rato de fútbol es un poco rollo”, añadió.

El rendimiento tanto de Mella como Yeremay les ha colocado en el escaparate del fútbol europeo, pero el santiagués no está satisfecho del todo con sus números esta temporada en su estreno en el fútbol profesional. El canterano lamentó por ejemplo las ocasiones falladas el pasado fin de semana en el partido contra el Málaga, pero insistió en que trabaja para mejorar. “Me quedo después de los entrenamientos para trabajar la finalización”, desveló.

Este curso lleva cinco goles y cuatro asistencias. Se marcó un objetivo ambicioso a principio de la competición al que espera acercarse en esta segunda vuelta. Me puse una meta de 13 goles y me gustaría llegar”, manifestó el canterano.