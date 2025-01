Yeremay, el primer pulso del nuevo Dépor

En Primera RFEF y con cláusulas de salida de otra categoría el Deportivo había estado en cierta medida resguardado. Pero con la irrupción del equipo y de sus jóvenes estrellas de Abegondo en el fútbol profesional, el escenario ya es otro, no le queda más remedio que salir a campo abierto para defender a sus mejores activos. Tras el primer intento del Brighton por David Mella, desechado por el jugador, este mes de enero está escenificando en el mercado el primer gran pulso del nuevo Deportivo, comandado ya a todos los efectos por Abanca con el 99% de las acciones de la SAD y con su presidente Juan Carlos Escotet como cabeza visible de la entidad blanquiazul. Ante la veintena de equipos que le siguen y que están dispuestos a llevárselo ahora en el mes de enero, la respuesta a los interesados y a sus representantes es que el canario vale lo que pone su cláusula de rescisión en Segunda División: 20 millones de euros. No hay que negociar, solo depositar ese dinero en LaLiga.

Han sido varios días de anuncios de posibles ofertas. Según fuentes consultadas y según ya apuntó LA OPINIÓN, las propuestas iban a estar en torno a los 10 millones y que podían llegar casi a los 15 con bonus y futuras opciones de ingresos para los blanquiazules. Ayer por la mañana, después de muchos movimientos, llegó la primera en firme, pero no fue del Chelsea como todo hacía presagiar. Fue, en cambio, del Estrasburgo, el que iba a ser el club puente que iban utilizar los ingleses para que el canario se fuese fogueando al más alto nivel. Lo ofertado supera los diez millones de euros e incrementa la cifra con diferentes variables. Va en consonancia con lo que se esperaba en los últimos días. El Deportivo, tal y como había proyectado, declinó la oferta y volvió a encaminar a los equipos interesados y a los agentes del jugador a esa cantidad que marca su contrato, una vinculación que fue ampliada hasta 2030 hace tan solo unos meses y que ya recogía esos 20 millones con los que el Dépor va ahora por delante. No se descartan más movimientos en torno al canario hasta el día 3 de febrero, fecha en la que baja la persiana del mercado de invierno.

Yeremay se considera un jugador estratégico para el proyecto y para esta temporada ante todo. El panorama será diferente para el club y el jugador el próximo verano, aunque eso no significa que vayan a bajar las exigencias. El canario es diferencial y los recambios están lejos de sus prestaciones y de las de Mella. Sin él, para el Deportivo podría peligrar incluso la categoría, sobre todo, porque el mercado tampoco ofrece un reemplazo de sus condiciones al que pueda aspirar el equipo coruñés.

Ainhoa Marín y David Mella, jugadores estrella del mes de diciembre. / Casteleiro / Roller Agencia

Mella, su amigo y su reto

Mella se mostró su deseo de que tanto él como su compañero Yeremay continúen en el Deportivo «el máximo tiempo posible», a pesar de que el club no permitió ninguna respuesta del canterano sobre el canario. El rendimiento de ambos ha despertado el interés de clubes importantes. Le sucedió al joven de Espasande en verano, cuando el Brighton estaba dispuesto a pagar su cláusula, pero escogió quedarse.

El zurdo aseguró que todo el ruido relacionado con el mercado no se cuela en el vestuario blanquiazul, a pesar de que la situación de Yeremay se está solapando estos días con el día a día de la competición. «Si te soy sincero, no tengo ni idea de nada, ni siquiera de mí. Estoy aquí muy contento y concentrado», aseguró el joven extremo tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador de diciembre. «En el vestuario no hablamos nada. Hablar todo el rato de fútbol es un poco rollo», añadió.

David Mella, premio Estrella Galicia al mejor jugador de diciembre / Casteleiro / Roller Agencia

El rendimiento tanto de Mella como Yeremay les ha colocado en el escaparate, pero el zurdo no está satisfecho del todo con sus números en su estreno en el fútbol profesional. El canterano lamentó por ejemplo las ocasiones falladas el pasado fin de semana en el partido contra el Málaga, pero insistió en que trabaja para mejorar. «Me quedo después de los entrenamientos para trabajar la finalización», desveló. Este curso lleva cinco goles y cuatro asistencias. Se marcó un objetivo ambicioso a principio de la competición al que espera acercarse en esta segunda vuelta. «Me puse una meta de 13 goles y me gustaría llegar», manifestó.