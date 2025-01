Escudero y Yeremay condicionan los fichajes y las pujas del Deportivo en el mercado

El Dépor propone y el mercado dispone. La hoja de ruta de la Dirección de Fútbol y del propio club en el periodo de pases era clara el 1 de enero, pero el mes de enero está abierto a contingencias y a salidas no deseadas y el equipo coruñés se empieza a encontrar con bifurcaciones, ya contempladas, en ese camino que se había trazado. Puede saltar por los aires el deseo de entrar para fichar tan solo a un pivote y a un ariete con el dinero justo para hacer unas apuestas acordes a la categoría y a las exigencias del equipo, dentro de un rigor presupuestario. Hay dos nombres propios que condicionan los planes. Se trata de Sergio Escudero y de Yeremay Hernández.

Yeremay Hernández busca controlar la pelota ante el Mirandés. | LOC

El primer asterisco ha sido por una lesión. Al pucelano se le han vuelto a reproducir los problemas recurrentes que padece en su codo izquierdo y es probable que la semana que viene, tras finalizar todas las pruebas médicas, las partes opten por pasar por el quirófano. A diferencia de lo ocurrido en verano, no será un tratamiento conservador y le hará estar de baja, al menos, unos tres meses, con lo que estaría fuera casi lo que resta de temporada. Ante este panorama, el Dépor tiene decidido salir al mercado a fichar a un nuevo 3 que compita y que sirva de reemplazo para Rafa Obrador. Eso sí, la búsqueda de laterales izquierdos nunca es sencilla y mucho menos en el mes de enero. El rastreo y la determinación no aseguran que acabe llegando ese refuerzo. No es nueva esta situación para Fernando Soriano. Ya en el pasado mercado de invierno optó por subir a Iano Simao para suplir la salida de Alberto Retuerta y este pasado verano tuvo que buscar a dos jugadores para esa posición tras el adiós de Mikel Balenziaga. Ahora tiene que repetir tarea.

El otro gran condicionante tiene nombre y apellido y es el que más resuena este mes de enero en el entorno deportivista. Es Yeremay Hernández. Hay una veintena de equipos que quieren al canario, entre ellos ingleses, italianos, italianos y españoles. El último, el Napoli. Los clubes parecen estar dispuesto a llegar a un acifra entre 10 y 15 millones con variables. El Como se colocaría en 10, según el periodista Gianluca DiMarzio. La cláusula es de 20 y a ella remite el club a los interesados. La única propuesta en firme que ha llegado a la Plaza de Pontevedra fue hace dos días, la del Estrasburgo. Superaba los diez millones, estaba lejos de lo que requerido.

En el Deportivo creen que nadie llegará a la cifra estipulada para dejarlo marchar, pero el escenario más negro está contemplado. Esa inestabilidad y la reticencia que, de momento, expresan jugadores como Ramón Terrats (Villarreal) o Oier Zarraga (Udinese) a bajar de categoría o a ajustarse a los parámetros económicos hacen que el club coruñés sea cauteloso ante la posibilidad de hacer movimientos definitivos. No será lo mismo el dinero destinado a la búsqueda del pivote y del delantero si acaba saliendo el canario. El club coruñés estaría en disposición de reinvertir parte de ese montante económico en su sustituto y en sus dos prioridades del mercado para la punta de ataque y el centro del campo. Cualquier movimiento sin marcha atrás le puede atar de pies y manos para moverse si algún equipo paga los 20 millones de euros por Yeremay o roza esa cantidad y le deja acabar al jugador la temporada en A Coruña. Cuenta, además, con un par de fichas libres.

Descartes

Todos los jugadores del Dépor que van a tener complicado disfrutar de minutos en esta segunda parte de la temporada ya conocen su situación de boca del club y por las decisiones de Gilsanz. Los dos jugadores que lo tendrán más complicado y están en la rampa de salida son Hugo Rama y Davo. Ambos se encuentran ante una decisión trascendental respecto a lo que queda de temporada. El canterano, quien regresó hace poco más de un año del Oviedo, tiene contrato hasta el 30 de junio y el ex de KAS Eupen, Ibiza y Wisla Plock está atado hasta 2026, pero en su situación también influyen las amortizaciones de su traspaso y su impacto en el límite salarial. No quiere el ourensano baja a Primera RFEF ni salir del fútbol profesional. Tiene mercado fuera de España.