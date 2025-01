Gilsanz: "Veo a Yeremay muy tranquilo, está centrado"

El incesante ruido sobre la posible salida de Yeremay Hernández agita el cuartel de Abegondo, donde Óscar Gilsanz intenta dar normalidad a un ruido del que también hablan sus compañeros. Es inevitable. Pero el técnico betanceiro cree que el jugador canario está "tranquilo" ante el bullicio: "Hablé con él del partido, del Plantío, lo veo centrado en el Burgos y en lo que se puede controlar”.

El canterano fue el tema más destacado en la rueda de prensa previa al partido del Burgos. Gilsanz, sin embargo, no se moja sobre su continuidad y solo toca el aspecto futbolístico: "Puedo hablar de Yeremay en cuanto al verde y cómo está entrenando. Está centrado. Lo veo muy tranquilo. En cuanto a todo ese ruido, Benassi ya habló de la posición del club. Es la que debemos contemplar y yo no tengo nada que añadir. ¿Y si sale? De momento, el entrenador betanceiro esquiva escenarios que todavía no son reales: "Cuando se produzca, si se produce, ya hablaremos, no tengo valoraciones sobre supuestos".

El mercado de fichajes del Deportivo de momento es lento. La figura del canario ha copado la actualidad en los últimos días, pero tras dos semanas, el club todavía no se ha movido, ni para anunciar entradas ni para dar salidas. "Este mercado es complicado para hacer incorporaciones. Se está trabajando. Siempre es mejor que se incorporen antes que después, pero con calma. No es fácil. Hay muchos menos futbolistas y hay que buscar con más tino. Lo más importante es el partido", expresó el entrenador blanquiazul.

Además, las salidas, de momento, tampoco se agilizan: "En el mercado de enero, el jugador que igual quiere salir no sale, o el que pretende porque busca no lo hace; otro jugador mañana tiene una oferta sí sale. Creo que hacer valoraciones globales de jugadores que están o no en la rampa de salida me parece muy atrevido”.

Preguntado sobre si antes de fichar hay que dejar salir, Gilsanz considera que eso podríallevarte a desaprovechar oportunidades y no considera que sea relevante: "Si fuera así, que no es así, ¿lo dejas pasar porque no salió nadie? El mercado vienen como viene. Las oportunidades están ahí. A veces es antes de salir y otras al contrario".

Escudero es baja y su regreso, incierto

El técnico betanceiro habló también sobre el parte médico y "poco a poco" va recuperando efectivos: "Excepto Escudero, creemos que el resto estará disponible. Barbero estuvo haciendo trabajo condicional, esperemos que hoy se incorpore al grupo. Lucas está todavía débil por el virus y está entrenando con cierta precaución para llegar todos al fin de semana lo mejor posible".

El lateral izquierdo es el más preocupante y Gilsanz no pudo dar una fecha aproximada de regreso: "A Escudero se le están haciendo pruebas para que se recupere bien y cuanto antes. No puedo decir fechas porque sería tirar un triple". Preguntado por si buscarán un sustituto, cree que se valorarán todas las opciones en función de las pruebas médicas definitivas. "Lógicamente, después de la evolución, con las conclusiones que tengamos, valoraremos las diferentes opciones que se pueda haber dentro de la plantilla, del mercado y de la cantera".

Burgos, próximo rival

Este domingo el Deportivo visita El plantío (14.00) y Gilsanz tiene claro lo que se encontrará: "Los equipos de Ramis son muy reconocibles, con un gran trabajo defensivo, son capaces de encajar poco. Llevan una muy buena racha como local. Desde que llegó Ramis, una línea ascendente claramente. Muy disputado, previsiblemente cerrado. Va a haber muchísima igualdad”.

Además, valora que sea un rival que no deje espacios, a diferencia de otros clubes que se le pueden dar mejor al cuadro coruñés: "Esa profundidad defensiva cuando el rival junta líneas y te obliga a crear los espacios y no vivir a espacios amplios, eso forma parte del juego y se trabaja. Eso siempre tiene una amenaza, que el rival te quiere contraatacar a ti. Hay que ser conscientes del partido que le espera al rival y qué te espera a ti cuando el rival te recupere. No es solo mental, también táctico".