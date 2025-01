Inés Rey: "¿Riazor 2030? Ahora hay más inversores"

La decidida apuesta de Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, por qué Valencia sea una de las sedes del Mundial 2030 ha generado cierta inestabilidad en alguna de las candidaturas que sí han sido tendidas en cuenta de momento por la FIFA, tal y como quedó constatado en su asamblea del pasado 11 de diciembre. La idea de la RFEF es aumentar sedes, no dejar a nadie fuera, pero el ente organizador no es muy partidario de esta política de máximos. A Coruña, San Sebastián, Málaga o Fez son algunas de las ciudades afectadas por estos movimientos que no dejarán de producirse en los próximos años.

A Coruña aún tiene que definir el proyecto de reforma del estadio (proyectaba uno de 48.000 espectadores y ahora anhela uno de 42.000) y anunciar la financiación: los porcentajes que asumirá cada administración pública y quién es el inversor privado que pagará el pretendido 30% de un proyecto que ya se va, de momento, a los 100 millones. Desde el Concello se ha asegurado que esa empresa que pretende invertir existe, pero no ha sido revelado su nombre en los últimos meses. La regidora defendió la propuesta que se hace desde A Coruña para que acoja su segundo Mundial tras el de 1982. "La sede ha pasado el corte. Estamos satisfecho del trabajo realizado y convencidos de que va a ser uno de los mayores proyectos para la ciudad en 2030. No es que no haya inversores, es que ahora hay más, lo cual demuestra la fortaleza del proyecto y el interés que tienen los inversores por participar en un proyecto que va a posicionar a A Coruña, que es bimundialista, en el mapa internacional", apuntó Rey.

Rafael Louzán expresó de manera clara cuál es su deseo. ".Quiero que Valencia tenga una sede del Mundial. Valencia va a tener el estadio más moderno cuando se celebre el Mundial. Yo soy el primer aliado, lo he dicho y lo reitero. Esta gran ciudad, si hay 11 sedes en España, no puede quedar fuera y estoy convencido que así será. Vamos a trabajar para ello. Estoy plenamente convencido de que Valencia va a ser sede», garantizó el de Ribadumia, quien desde su posición de máximo responsable de la Federación Gallega trabajó hasta hace apenas unos meses para que tanto Riazor como Balaídos fueran escogidas como candidatas.