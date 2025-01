Manuel Pablo compara a Yeremay con Filipe Luis: "Se iba a ir y estuvo un año más"

Quien mejor que Manuel Pablo para aconsejar a Yeremay Hernández, el hombre del momento en el Deportivo y por el que media Europa se pelea. El extremo canario está en boca de todos, aunque Gilsanz lo ve centrado. El histórico lateral derecho y actual técnico del Fabril sabe lo que es trabajar con él. Lo conoce bien. Y en sala de prensa dio su opinión sobre la situación: "Que esté tranquilo. Son cosas que no dependen solo de él, también del club y de todos. Tiene que seguir jugando, destacar y ayudar al equipo. Son cosas que él no tiene que manejar. Él tiene que seguir divirtiéndose”.

Además, Manuel Pablo, que comprende que "la afición esté lógicamente preocupada" por su posible salida, le recuerda a la situación vivida por un excompañero. "Yo me acuerdo de la época de Filipe que se iba a ir al Real Madrid, luego era el Barça, y estuvo un año más y después se fue al Atlético. Fili estuvo en pretemporada un poco aislado y al final no se fue. Lo que tiene que hacer es seguir rindiendo y ayudar al equipo. Tú tienes que no aislarte para rendir”.

Además, preguntado por si en que hubiera tanto interés por él era un éxito de la cantera, cree que sobre todo es un premio del propio futbolista: "Él cambió en muchos sentidos. Consiguió ese cambio y no era fácil. Todos le hemos dado muchos consejos, pero él también tiene mucho mérito con lo que hizo".

El Fabril incorpora a Mané, que podría debutar el domingo

Manuel Pablo no evitó hablar de Mané, el jugador que lleva unas semanas a prueba y que se va a quedar en el filial blanquiazul. No se sabe mucho de un chico que el técnico ya considera "una incorporación" y espera que estén "todos los papeles" para que pueda debutar este domingo ante el Valladolid Promesas.

Se trata de un jugador de banda. El técnico canario lo describe: "Mané es un extremo rápido, con buen uno para uno. Lo hemos probado por dentro y también puede asociarse. A nivel defensivo le puede costar un poco más pero es una alternativa para darnos en banda. Donde estamos hoy un poco más descubiertos es dentro por las lesiones de Noé y Luisao".

Además, explica que Quique Teijo podría recuperarse para la próxima semana. Junto a Noé, Luisao y Pereira son las bajas del equipo, a falta de conocer si contará o no con Kevin Sánchez, quien ha entrenado toda la semana con el primer equipo.