Ramis, el que pudo haber sido dos veces entrenador del Deportivo y no fue

Luis Miguel Ramis es todo un campeón de Liga con el Deportivo. No jugó mucho, pero nadie le puede quitar que es miembro de aquella plantilla histórica. Eso sí, está siendo un poco más complicado ligar su futuro al blanquiazul como jefe del banquillo de Riazor. Este domingo será él el que comande al Burgos que recibirá al Deportivo de Óscar Gilsanz, pero bien podría haber sido el que tomase las decisiones el domingo al mediodía en el equipo visitante. El club coruñés ya trató hasta en dos ocasiones en el último año y medio que el tarraconense fuese su entrenador y, de momento, ambas partes no han podido acompasarse. La última de las tentativas fue hace unos pocos meses.

Antes, en el verano de 2023, el que en su día fuera central se convirtió en uno de los candidatos que barajó el club para suplir a Rubén de la Barrera. Ramis acababa de declinar una oferta de renovación del Tenerife en un proyecto que iba a la baja tras haber jugado una promoción de ascenso a Primera. El hoy entrenador del Burgos dijo no al ofrecimiento porque sus miras eran otras, consideraba que aún no era el momento. Pretendía seguir entrenando en Segunda División y no dar un paso atrás, a Primera RFEF. El hecho es que, unos meses después, se hizo con el banquillo del Espanyol, un aspirante al ascenso a Primera División, pero tampoco acabó la temporada. Fue Manolo González el que acabaría subiendo al conjunto perico.

Segunda tentativa

Ramis comenzó la temporada sin trabajo y el Dépor, ya sí, en Segunda División. Imanol Idiakez, el que finalmente fue el elegido para el ascenso, comenzaba la temporada 2024-25, pero pronto se torció el rumbo y el club coruñés apostó por un relevo en el banquillo tras la derrota ante el Racing de Santander.

Parecía que en ese momento todo estaba más alineado para que volviese al estadio de Riazor, aunque en otra faceta. Fue un otro de los técnicos con los que se habló. No el único. También hubo contactos con Sergio González, Pacheta, Bruno Saltor o Luis García, entre otros, antes de dar el paso de apostar por Gilsanz después del triunfo en Cartagena y su buena acogida en el vestuario tras el despido de un entrenador muy querido entre los jugadores.

El Deportivo trató con Luis Miguel Ramis su llegada y tampoco esta vez llegaron las partes a un punto de encuentro. No se consideraron aceptables sus condiciones. Uno de los aspectos que más separó a ambos fue el equipo de trabajo con el que el tarraconense quería desembarcar en A Coruña. En Abegondo se consideraba que había técnicos válidos para introducir o mantener en el primer equipo, sin tener que traer más talento de fuera. Entre esa y algunas otras razones, entre ellas que el Burgos también estaba llamando a con fuerza a la puerta de Ramis, salió otra vez cruz en ese intento de cruzar los caminos del Deportivo y del entrenador. El ex central de los coruñeses se convirtió en técnico burgalés el 1 de noviembre y el betanceiro, el actual del equipo coruñés, dejó la interinidad cuatro días más tarde, el día 5. Todas las piezas se colocaban y ahí siguen hasta el día de hoy.

Ramis está hoy en Burgos y no en A Coruña. Eso sí, sus objetivos hubieran sido los mismo: huir de la quema. Ambos conjuntos están en idéntica pelea. Los locales cuentan a día de hoy con 27 puntos y el Dépor con 25, pero con un partido menos, el de Tenerife aún por disputar. Los roles estarán claros hoy, pero bien pudieron ser otros.