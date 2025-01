El Dépor tira de eficacia y solidez en una pista de hielo

La banda en la sombra del Plantío no soportó las bajas temperaturas de Burgos, a quien no llaman por casualidad la ciudad del frío. Aunque gran parte había podido descongelarse gracias al sol, todo un sector del campo estaba, literalmente, helado, en especial el espacio que Yeremay debía atacar en el primer tiempo. En ese sector los jugadores frenaban como podían, movían los pies como si fueran patos para no resbalar y se veía más de una caída involuntaria. Entre ellas, la que le costó a Mella el posible 0-2 o la que permitió a Barbero zafarse de Córdoba.

El Deportivo más eficaz sobrevivió al frío con una apuesta solvente. Sobria y sin excesos. Ante un Burgos que no abrió sus puertas hasta el segundo tiempo. No hubo espacios en la primera ni se excedió en intentar encontrarlos. Aunque ante un bloque tan juntito como el de Ramis, los únicos huecos eran exteriores.

El cambio de lado permitió al Dépor disfrutar de mejores condiciones para atacar y condicionó al Burgos, que apenas inquietó la portería de Helton. El paso de los minutos también permitió que Mario, Yeremay y Mella entrasen más en contacto por dentro, aunque las ocasiones escasearon. Barbero se inventó la suya sin éxito y Cantero se impuso en dos ocasiones, también a un Yeremay desacertado en los contraataques.

Fue Ximo Navarro el que terminó desatascando el encuentro desde la banda que lo condicionó todo. Llegó al final y conectó con Soriano, quien estaba pasando desapercibido en un partido en el que encontrarle por dentro era completamente imposible. A partir de ahí resistió el equipo. Sin grandes apuros. Sin sobresaltos. El Burgos lo intentó, pero esta vez el frío jugó a favor del Dépor.