Gilsanz: «Llevarse estos partidos tan igualados es bueno para seguir creciendo»

Un partido «trabajado, difícil y cerrado». Así definió de manera reiterada Óscar Gilsanz el triunfo por la mínima que el Deportivo consiguió en su visita al Burgos. El entrenador blanquiazul celebró el esfuerzo de sus futbolistas y reconoció el «valor de esta victoria». «Llevarse estos partidos tan igualados es bueno para seguir creciendo y creyendo en lo que hacemos», reflexionó Gilsanz en la sala de prensa de El Plantío.

El técnico betanceiro explicó las dinámicas de poder que se intercambiaron el Dépor y el Burgos a lo largo de un partido condicionado por el estado del césped en algunas zonas del campo, las más frías. «Era difícil hacer pie, los futbolistas intentaban evitar esa zona y buscamos otros caminos», precisó Óscar Gilsanz, sobre los esfuerzos de sus pupilos durante la primera parte. El condicionante del terreno de juego llevó a tener menos profundidad, pero el técnico le dio prioridad a la paciencia. «El partido estaba en tener mucha calma, si arriesgábamos mucho en situaciones de ataque, el Burgos nos estaba esperando para contraatacar», analizó ya con los tres puntos en el bolsillo.

Frente a un primer acto en el que «el Burgos estuvo un poco mejor», Gilsanz elogió la labor defensiva de sus pupilos durante toda la segunda parte, que ayudó a conseguir «que este tipo de partidos no cayesen del otro lado», como pasó en anteriores jornadas contra el Málaga o el Zaragoza. El encuentro, sobre todo con el marcador a favor, llevó a Gilsanz a reforzar la defensa con tres centrales para contener a la doble punta de los burgaleses. Sin embargo, el técnico del conjunto coruñés reconoció la labor que ejercieron los delanteros a la hora de conservar el resultado. «Le pedimos a los jugadores de ataque que siguiesen apretando arriba para no hundirnos al tener un defensor más. Creo que lo hicieron muy bien y hay que darle valor no solo cuando hacen una acción ofensiva de mérito, sino cuando un trabajo para el equipo», resaltó el entrenador del Deportivo. Defendió la idea de reforzar la línea defensiva y celebró que la moneda saliese cara, a diferencia del encuentro contra el Zaragoza.

Óscar Gilsanz valoró la ausencia de Davo en la lista. «Hablamos con los jugadores que estaban mejor para entrar en la convocatoria y decidimos que Davo no entrase, están mirando su situación», comentó. Añadió que se trató de una decisión para transmitirle tranquilidad al jugador y descartó una salida inmediata del atacante asturiano.

El entrenador del Dépor lamentó, también, no haberle podido dar minutos a Kevin. «En los últimos momentos, en vez de reforzar la delantera, era más conveniente hacerlo atrás», recalcó, consciente de las virtudes del canterano en cuanto a los desmarques, el juego con espacios y su capacidad goleadora.