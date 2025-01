José Ángel alivia al Deportivo y recoloca prioridades en el mercado de fichajes

La hiriente derrota ante el Mirandés, sumada a las apreturas clasificatorias y a los problemas en la creación de juego, habían dejado un mal regusto en el Deportivo en el final de 2024. El inicio de 2025 tampoco le facilitaba nada porque le esperaba una doble salida a Málaga y Burgos. En La Rosaleda Óscar Gilsanz, ante la baja de Diego Villares por una tarjeta roja vista en el último partido del año, optó por recuperar a José Ángel para el once después de una ausencia de larga duración por unos problemas de pubalgia y así pudo juntarlo con Omenuke Mfulu. Parecía un doble pivote algo plano en ese debe en la construcción que tenía el equipo, pero la vuelta del sevillano ha dado alternativas y ha encajado al equipo.

José Ángel ha mezclado bien con el francocongoleño y, unos metros más adelante, con un Mario Soriano que ha regresado a su posición predilecta ante la baja de Lucas Pérez. Su capacidad para dar fortaleza con uno y de dar salida por dentro al otro le han hecho, de repente, inamovible para el técnico betanceiro, quien suplió antes en El Plantío a Mfulu que a él. Jugó todo el partido. Eso sí, fue un mayor termómetro lo ocurrido en La Rosaleda con un equipo que quería presionar arriba que con uno replegado, algo que ocurrió hace dos días.

Este paso adelante de uno de los hombres del ascenso no alivia del todo ni hace variar las necesidades del Deportivo en el mercado de fichajes, pero sí que recoloca un tanto las prioridades. Si al inicio del mes de enero la necesidad ineludible era la llegada de un mediocentro creativo, un box to box, y posteriormente la contratación de un delantero, ahora se ve más necesario el desembarco de una referencia ofensiva. Esta modificación no significa que los objetivos hayan cambiado. De hecho, es más que probable que se amplíen porque Sergio Escudero está a la espera de la confirmación de que deberá ser operado de su codo izquierdo, con lo que el club también rastreará el mercado de laterales izquierdos. Todo pendiente también del futuro de Yeremay Hernández, por el que el Dépor resiste, de momento, los embates de los mejores equipos del Viejo Continente, aferrado a esa cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

Cuestión de tres y un fichaje

Con Hugo Rama y Charlie Patiño en lugar alejado del centro de la ecuación, José Ángel ha pasado de estar casi dos meses de baja y uno más sin ser una opción preferente a adelantar a todos por la derecha. Fue titular en los primeros seis partidos y pasó a la suplencia en el 2-5 de Albacete, donde Idiakez empezó a apostar por otras fórmulas. Ahora ha llegado su momento justo cuando el Deportivo pretendía encontrar nuevas fórmulas en ese doble pivote que no había terminado de funcionar. Necesitaba encontrar soluciones internas y externas y empieza a toparse con el camino correcto.

Los 18 puntos que ha logrado en este tiempo le colocan como el tercer equipo de la tabla en una supuesta clasificación desde entonces, sería un conjunto de la zona de play off de ascenso, igualado con el Huesca y a un punto del Elche con 19. Más lejos estaría el Almería, imparable líder de este periodo de encuentros con 26 de 30 posibles, que le han llevado a encaramarse a lo alto de la clasificación general. El Dépor ganó cinco, empató tres y perdió dos. De esas tres, dos igualadas se le escaparon en los últimos minutos ante Zaragoza y Málaga.

Un equipo de ‘play off’ a las órdenes de Óscar Gilsanz

La victoria del Dépor en Burgos le ha servido a Óscar Gilsanz para cerrar su primer tramo de diez partidos en el banquillo del Deportivo. No son los 100 días de rigor que se le ofrecen a cualquier cargo para poder hacerse una composición general de su llegada, son en realidad 83, pero sí sirven para hacer un balance del impacto que ha supuesto el fichaje del técnico de Betanzos para el vestuario principal. A la espera de lo que ocurra en el choque de Tenerife, ha logrado 18 puntos por los 10 con los que se encontró al equipo después de 12 duelos disputados a las órdenes de Imanol Idiakez. El equipo estaba en la vigésima plaza a dos de la salvación, que la marcaba en esos momentos el Eldense.