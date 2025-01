Así es el plan de mercado del Deportivo sin Lucas: recuperar a Rubén, un ariete y un lateral izquierdo

El Deportivo se enfrenta a la dura vida sin Lucas Pérez y el inminente cierre de un mercado que se le ha encasquillado, también por el adiós del ariete coruñés y el ruido ya silenciado en torno a Yeremay Hernández. El primer movimiento se produjo a las horas de la despedida del 7. Se trata de la repesca de Diego Gómez. El zurdo de Amoeiro viene a dar alternativa a las bandas blanquiazules y por el centro en una zona en la que ganará relevancia Mario Soriano, quien ya lleva dos titularidades seguidas y escoltará al nueve referencia. El club coruñés ejecutó la cláusula que figuraba en el contrato de cesión al Arenteiro y el jueves ya se entrenó de vuelta en Abegondo.

Pero hay más movimientos proyectados, que no seguros, hasta el día 3 de febrero. La hoja de ruta para reforzar al equipo lo que queda de temporada, además de este retorno y el blindaje del canario, pasa recuperar también a Rubén López del Barça B o buscar una alternativa para el pivote y contratar a un delantero y a un lateral izquierdo. Tres movimientos en diez días, aunque el jueves estrenó el primero y el segundo a 23 de enero.

En el mediocentro, ante la imposibilidad de acceder de momento a futbolistas como Víctor Meseguer (ya en el Racing de Santander), Oier Zarraga o Ramón Terrats, apostará en un primer lugar por el regreso de Rubén López. El club se dará unos días para intentarlo. La operación no presenta, ni mucho menos, las mismas facilidades que el retorno de Diego Gómez. Será muy difícil llevarla a buen puerto. No hay cláusula en lo firmado que contemple esa posibilidad y, además, el pivote de Silleda es uno de los futbolistas más utilizados del filial blaugrana (solo por detrás de dos indiscutibles como Unai Hernández y de Olmedo). La negociación en verano, además, fue áspera y el segundo equipo culé no se encuentra en una posición cómoda en la tabla, ya que cuenta con 23 puntos, los mismos que el primero de los equipos en zona de descenso a Segunda RFEF.

Si no es capaz de convencer al jugador o a su actual club para que le deje retornar antes de tiempo, retomará sus viejas aspiraciones ya en la última semana de enero con la esperanza de que hayan ablandado las reticencias de los futbolistas pretendidos a dejar las primeras divisiones de los países en los que juegan, España e Italia. Deberá tener, además, el Dépor nuevas alternativas, porque entonces el tiempo le apremiará. Eso sí, sin dejar de reconocer la necesidad de reforzar esa posición, en el club valoran también lo que hay dentro del vestuario de Abegondo y ese paso adelante que ha dado José Ángel en las últimas semanas. Hugo Rama y Charlie Patiño tendrá un papel residual en la segunda parte de la temporada, lo mismo que ha ocurrido en la primera. Nada cambiará para ellos a partir de ahora y no es segura su continuidad más allá del 3 de febrero.

Otro perfil de ariete

El Dépor lleva buscando desde el principio del mercado, o incluso antes, un delantero que haga que el equipo sea decisivo en el área contraria. El fichaje de Bouldini no ha salido como se esperaba y Barbero aporta sus cualidades en ataque, pero no el gol que necesita el equipo. La salida de Lucas no hace que el equipo duplique sus necesidades, también porque en parte se compensa con la llegada de Diego Gómez, pero sí hará que varíe el perfil del ariete, porque Davo también cumplía de manera esporádica con la labor de tercer delantero y está en la rampa de salida. Más que un delantero que fije o de área, buscará uno que rompa al espacio y que pueda aportar esa dosis necesaria de gol que precisa el equipo.

El último de los objetivos es encontrar un sustituto de Sergio Escudero, quien en un principio se perderá lo que resta temporada por una operación en su codo izquierdo. El club coruñés rastrea el mercado con el anhelo de encontrar un lateral izquierdo que dé relevo a Rafa Obrador, ahora única opción, pero su cometido es el mismo que el de la mayoría de equipos de Segunda División. Pablo Martínez y Dani Barcia son las otras opciones internas.