Yeremay pacta con el Deportivo no irse en enero: hay mejora de contrato y subida de cláusula

El Dépor y Yeremay Hernández pactan juntar sus caminos, al menos, hasta el mes de junio. Ambas partes, después de acercar posturas en los últimos días y de constatar que las ofertas estaban lejos de los 20 millones, acercaron posturas para zanjar su hipotética salida y no exponer al club a perder a su gran activo sobre la hora de un mercado que cierra el 3 de febrero.

La entidad reconoció en una nota que «pactaron seguir juntos, a pesar de todas las ofertas recibidas por el futbolista canario durante el actual mercado de fichajes. Este es un gesto que refuerza el compromiso mutuo con el proyecto del club a largo plazo». Desde el Dépor reconocen que recibieron «numerosas propuestas, pero ambas partes decidieron seguir trabajando juntos para continuar con el crecimiento mutuo».

El gesto ha propiciado, además, que a Yeremay se le haya revisado el contrato con la consiguiente mejora de sus emolumentos y con una leve subida de la cláusula de rescisión. Su vinculación con los coruñeses finaliza el 30 de junio de 2030.

Una vez aclarada la precipitada salida de Lucas Pérez, el Deportivo se puso como objetivo vivir los días de mercado con todas las cartas encima de la mesa y hay una en su baraja que todavía no estaba encima del tapete. La entidad coruñesa y el propio Yeremay Hernández llevaban un mes de incertidumbre, de ruido y, finalmente, de ofertas. La entidad buscaba no exponerse a un clausulazo, más después de la pérdida del 7 y el agujero que deja en la planificación deportiva. La idea era obtener el compromiso definitivo del canario de que se va a quedar hasta final de temporada y este jueves ha logrado el sí quiero definitivo. El propio jugador reveló en la zona mixta de Málaga que no podía dar su palabra de que iba a continuar en el Dépor hasta junio y la pretensión era acabar con todas las incógnitas que le han rodeado en los últimos quince días. El feeling entre las partes era bueno y este jueves se ha llegado a un punto de entendimiento.

Yeremay reconoció desde un primer momento la realidad que le ha rodeado en este mercado, pero también que se sentía agradecido al Deportivo por haberlo apostado por él de manera reiterada y en momentos difíciles. Esa circunstancia hacía que no fuese proclive a forzar una salida. Esa gratitud y esa postura ganaron enteros con el adiós de Lucas Pérez.

Iago López

Las propuestas

A la plaza de Pontevedra han llegado por Yeremay ofertas de dos equipos, aunque el interés era manifiesto de casi una veintena de las ligas inglesa, española, italiana, francesa y alemana. El Estrasburgo y el Como han sido los únicos capaces de poner negro sobre blanco y de hacer llegar una propuesta por escrito. La más alta es del conjunto italiano y ronda los 14 millones. El Napoles, después de la salida de Kvaratskhelia, también ha realizado movimientos informales, pero no ha pasado de ese punto en su interés por el 10 blanquiazul.