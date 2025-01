Gilsanz: "Lucas va a quedar en la historia, pero tenemos que pasar página"

Óscar Gilsanz afronta este sábado (18.30, DAZN) el primer día del Deportivo sin Lucas Pérez. Un jugador que "va a quedar en la historia del club", pero que ya forma parte del pasado. Y para el técnico betanceiro, que insiste en ir día a día, lo único importante es el presente y eso pasa por el Levante: "Tenemos que adaptarnos, pasar página, lo más importante siempre es el club, está por encima". Y añade, recordando el "momento espectacular" que vivieron en Burgos tras la conclusión del encuentro, que lo importante es "el sentimiento de padres a hijos que perdura". "Los que estamos trabajando aquí, debemos fijarnos en el presente, que es el Levante. Lo único que me preocupa es afrontar el reto. Es un grandísimo reto. Es lo que me debe preocupar", incidió.

Ha sido una semana larga, complicada y movida para el Deportivo. En pocos días ha pasado de todo. Y espera que el vestuario sepa aceptar la salida de su capitán: "Creo que en el fútbol y en la vida en general, nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, solo cómo lo respondemos".

No habló más Gilsanz de Lucas. Derivó sus respuestas al Levante. A un partido que necesita "toda la atención" y a un Riazor donde quieren "ser fuertes". Sin embargo, sí dedicó tiempo a Yeremay, quien ayer dio el sí al Dépor para continuar los próximos meses y se comprometió con el cuadro coruñés ante los intereses de algunos equipos europeos. "Es una muy buena noticia, no solo para el entrenador, también para el deportivismo, saber del compromiso de los jugadores y que hay un proyecto en el que creen los jugadores. El entrenador quiere a los mejores futbolistas disponibles", remarcó.

Sobre el canario, además, añade que siempre lo ha visto "muy tranquilo", aunque reconoce que tener estabilidad "siempre es bueno".

Diego Gómez, primera incorporación de la mano de Kevin Sánchez

El jueves se estrenó en un entrenamiento Diego Gómez, aunque no es la única novedad de la plantilla. Además del mediapunta a Amoeiro, desde hace días trabaja en dinámica completa de primer equipo el burgalés Kevin Sánchez: "Está demostrando que puede ser una alternativa al primer equipo. Hemos decidido que entrene todas las sesiones con nosotros para ser uno más y poder escoger. Kevin tiene opciones, nos da alternativas diferentes a lo que tenemos. El camino es que podamos ir dándole minutos y que tenga esas opciones y si no seguir trabajando en el Fabril, él lo tiene claro".

Además, cree que con Diego Gómez van a "paliar la necesidad" en la zona que deja libre Lucas Pérez, aunque sean perfiles distintos, pues el canterano de manera profesional ha jugado más tirado a banda derecha con posibilidad a caer hacia dentro. "Estamos convencidos de lo que nos va a aportar y ese es el camino. Mantener un poco esa identidad y trabajo con la gente de cantera", añade sobre su incorporación, que no será la única.

El club vigila un mercado en el que Gilsanz reconoce que busca un delantero centro, un centrocampista y un lateral. Además, preguntado por Davo, explica que "hay algún jugador pendiente de alguna salida para buscar minutos" y se valorará si entra o no en la convocatoria.

Sobre la baja de Escudero, cree que "hay alternativas en la plantilla" y además existe "la posibilidad del mercado" para buscar un sustituto. El vallisoletano podría pasar por el quirófano y ser "una baja de larga duración".

Gilsanz también habla de la posibilidad de recuperar a Rubén López, aunque "no todos los casos son iguales". Para la medular buscan "un perfil un pelín diferente", es decir, un 8 de más organización, pero el jugador "encaja en el proyecto" igual que todos los chicos de la casa. No obstante, su circustancia no es igual que la de Diego para poder regresar.