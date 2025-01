Barbero: «Se nos escapó por dos jugadas aisladas»

Iván Barbero, más allá de la derrota, no se quedó con una mala sensación del partido porque el equipo fue capaz de tutear al Levante y de crearle ocasiones. El ariete defendió la labor de él y de sus compañeros, sin obviar los dos errores que les condenaron. «Las sensaciones del equipo son buenas en el partido. Se nos está escapando por esos detalles, por dos jugadas aisladas. Apenas tuvieron acercamientos en la segunda parte. Las sensaciones no fueron malas y el miércoles tenemos otro reto para sumar», defendió el ex de Osasuna y Almería.

El partido de Tenerife les ofrece en nada una buena ocasión de enmendar la derrota. El delantero quiere profundizar en lo ocurrido, pero que no deje secuelas mentales. «Hay que borrar cuanto antes el partido de nuestra mente, aunque haya que analizarlo».

El delantero titular del Dépor reconoce que no está siendo el mejor año del equipo en Riazor. Fuera tiene números de conjunto de la zona alta y en A Coruña es todo lo contrario. «Son resultados que se dan así, queremos ganar todos los partidos fuera y en casa. Ojalá logremos todas las victorias en Riazor de aquí a final de temporada, queremos dar muchas alegrías a nuestra afición. De momento, no está siendo así y seguiremos trabajando», prometió el responsable del gol del Dépor.