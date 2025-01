José Ángel: «La afición no lo merece; hay que darle la vuelta en casa»

José Ángel hizo un análisis sincero, pero no catastrofista de la derrota en Riazor ante el Levante. «Hicimos un partido completo, estuvimos cómodos en la primera parte. Tienen un gran equipo y grandes jugadores. Nos pusimos el mono de trabajo, pero estuvimos cómodos en el campo. Hay dos errores que nos condenan y ese es el resumen del partido. Hay que trabajar y esforzarse más para no tener este tipo derrotas. Cabeza alta», pidió a todos sus compañeros.

El mediocentro no niega que el Dépor tiene un problema como local. Se siente afortunado por jugar en su estadio, pero solicita que se le ponga remedio pronto a esos males que les persiguen. «En Riazor nos sentimos cómodos. Es un privilegio jugar en este estadio, aunque los resultados no lleguen. No sé cuál es la solución ni soy el encargado de buscarla. Hay que darle la vuelta porque la afición no merece tan pocos puntos».

El delantero sevillano analizó el adiós de Lucas: «Es insustituible. Para nosotros era un líder dentro y fuera. Todo el mundo lo ve y lo sabe. El capítulo se acabó y debemos mirar adelante por el bien del club», sentenció.