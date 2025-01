Una nueva vida sin Lucas Pérez

No era ni mucho menos la primera vez que el Dépor jugaba sin Lucas Perez en los dos últimos años, pero no es lo mismo afrontar una ausencia sabiendo que algún día acabará volviendo. Ahora no había vuelta atrás ni consuelo. El equipo coruñés saltó al césped con esa orfandad en la mochila. Es cierto que en un primer momento no destiló la perdida. Le puso impetú, voluntad y calidad, que le sobra a ese trío que asumirá desde ahora la responsabilidad. David Mella, Mario Soriano y Yeremay Hernández tienen mucho fútbol, más potencial y menos experiencia y pausa. La duda es si, con las carencias que ya tenía el equipo, podrá sobreponerse el grupo a la ausencia de Lucas Pérez, el faro ofensivo y emocional de este proyecto.

El Levante no era tampoco una prueba sencilla. Fue quizás el equipo que más le desnudó en la primera vuelta. Aquel 4-1 fue un golpe en la línea de flotación. Ese día Idiakez empezó a confirmar su despedido, aunque fuese en diferido. El equipo granota tiene muchos matices, juega a lo que quiere, aunque no sea con la pelota. El Deportivo apretó fuerte, no rehuyó la creación, hubo mucho volumen de oportunidades, pocas claras. Ni orden ni malicia.

El tiempo acabará dictando sentencia, pero esa bisoñez que lleva mostrando el equipo toda la temporada en el área rival se puede acentuar sin el 7 en el proyecto. No es que llevase muchos goles esta temporada y muchos se concentraron en aquel partido de Cádiz. Con Barbero negado y Bouldini desaparecido de cara al gol, se multiplica la nostalgia. Yeremay se ha destapado, pero nunca fue su mejor virtud. El Dépor, traiga quien traiga y tenga a quien tenga, echará de menos a Lucas. Eso sí, la última semana de mercado le debería traer goles y experiencia en ataque.