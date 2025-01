El Dépor Abanca, a sumar al Betis a la zona peligrosa

El Deportivo Abanca visita este domingo el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol (16.00, DAZN). Lo hará, previsiblemente, bajo la lluvia de Sevilla, pegajosa y cálida, en una tarde en la que las pupilas de Fran Alonso tienen la misión de vencer para separarse de Levante y Valencia y también para enganchar al Real Betis al vagón de cola. Las andaluzas han eludido la zona roja desde hace varios meses. Mejoraron su versión respecto al equipo que aguantó con cierta fortuna el 0-0 en Riazor en septiembre.

Será el tercer partido del curso entre ambas escuadras. También se cruzaron en Copa de la Reina en noviembre. Entonces ganaron las coruñesas por 3-0 en Abegondo. Aquel día anotaron Altuve (que ya no está), Ana de Teresa y Olaya.

Blessing Nkor es la novedad en un Deportivo que ya ha hecho su primer movimiento de mercado. La extremo nigeriana de 22 años lucirá el dorsal 11 y, en principio, estará a disposición de Fran Alonso, quien destacó sus virtudes físicas y la considera como un perfil que no existía en la plantilla. No se espera, eso sí, que arranque de titular en un once que tiene bastantes certezas. Una duda es Paula Gutiérrez, en el medio, quien podría dejar su sitio a Lucía Martínez para sumar más músculo al medio, un cambio que devolvería a Marina a la zaga. También Bárbara Latorre, cuyo rendimiento ha bajado en las últimas semanas. Millene, que acabó la jornada pasada tocada, ya se encuentra bien físicamente y será de la partida.

Los clubes de Liga F cuentan con que la temporada será larga. Cuentan, además, con que habrá trenes a los que agarrarse. Pero para ello será necesario sumar a más equipos a la pelea por el descenso. Y el Dépor, que lleva dos victorias en los últimos tres partidos, tiene la oportunidad de meter al Real Betis en el peligro.