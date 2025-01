Gilsanz: "Tenemos un equipo muy joven, el camino nos lleva a mejorar"

Óscar Gilsanz considera que los problemas de gol que sufre el Deportivo se irán puliendo poco a poco a medida que crezcan, evolucionen y mejoren los Yeremay, Mella o Mario Soriano, líderes ahora de un frente ofensivo "muy joven y con una edad media muy baja" que tendrán "una mejora constante". El técnico asegura que trabajan aquellas situaciones "de profundidad ofensiva en el último tercio" y no solo depende de la finalización: "Hablando del partido del otro día, hasta el último tercio, el equipo estuvo bien pero le faltó acierto. No solo en el remate, que no creo que tuviéramos tantas ocasiones. Sino en el último pase o últimas acciones".

Han pasado solo dos días desde la derrota ante el Levante y el técnico betanceiro vuelve a analizar lo vivido en Riazor: "En el aspecto defensivo estuvimos bien excepto en dos jugadas en concreto o puntuales. Hay un error de comunicación. Ante un rival con la capacidad ofensiva del Levante creo que estuvimos a buen nivel en líneas generales". Si le preocuparon "las transiciones defensivas después de los balones parados", refiriéndose a las acciones en las que Morales se quedó totalmente solo. Además, aunque en los dos goles se produjeron situaciones similares de balones frontales a la espalda de Pablo Vázquez, considera que no tuvieron grandes problemas para frenarlos más allá de las dos acciones que acabaron en gol: "Me preocuparía si lo hiciéramos mal reiteradamente".

Esta semana el Deportivo cerrará un mercado de fichajes en el que el entrenador blanquiazul no se quiso mojar. Aunque sí remarcó que espera la llegada "de un 9" que complete la plantilla y algo más: "El club está trabajando en la llegada de algún futbolista. No puedo pedir la atención de los jugadores en Tenerife si no pongo yo la atención ante vosotros. Yo estoy centrado en eso para sacar el mejor resultado posible. Otra gente en el club trabaja para las posibles incorporaciones".

"¿Fichar un delantero? Sí, esperamos que llegue un 9" Gilsanz

Un Tenerife diferente para el Deportivo

Álvaro Cervera llegó al Tenerife tras el aplazamiento del partido ante el cuadro coruñés. Gilsanz espera un equipo diferente al de Pepe Mel en el que destaca cómo todos, pese a la distancia, creen en que salvarse es posible: "Este Tenerife es un equipo mucho más compacto. Álvaro es un técnico capaz de hacer creer a su equipo".

De cara al encuentro, se esperan algunas rotaciones, aunque hasta el martes no podrá saber quién está bien físicamente para jugar y quién puede necesitar más descanso: "Voy a pensar los que mejor estén para jugar en Tenerife. Ayer los que jugaron estaban mal, era el día siguiente al partido, hoy estarán mermados. Mañana decidiremos quiénes están en mejores condiciones para ganar. Nuestra obligación es poner a los mejores".

Entre los jugadores que podrían entrar está Dani Barcia, quien tras su lesión no ha vuelto a jugar ante el buen rendimiento de Pablo Martínez en el eje de la zaga. No obstante, Gilsanz ve bien al canterano, que poco a poco va teniendo "experiencias" que le hacen comprender cuándo es su momento y cuando no: "Barcia es consciente de que su trabajo en el día a día le va a dar que el día que juegue esté bien y con confianza. Todos trabajamos con eso. Tendrá su momento y su lugar. Tendrá su partido. Todos creemos en él, no solo yo, también el club. Tenemos un central para muchos años".

Además, el entrenador betanceiro destaca el alto ritmo de los entrenamientos y la buena competencia que existe con los que menos juegan, que están más que enchufados. Algo que se nota en los entrenamientos: "Llevamos dos días haciendo un trabajo que los que menos juegan están a un ritmo de la hostia. El equipo está haciendo un trabajo brutal. Eso indica que los jugadores están metidos, centrados y comprometidos. Nos exigimos a los jugadores hacer el trabajo bien, ser buenos profesionales".