Etxeberria: «El Dépor es un equipo de los buenos, no analizamos la clasificación»

Joseba Etxeberria, entrenador del Eibar, pone en advertencia a sus pupilos de cara a enfrentar a «un equipo de los buenos» este domingo. El técnico del conjunto armero pide no confiarse por la clasificación deportivista: «No analizamos la clasificación del rival, sino cómo juegan y especialmente la tendencia de los últimos partidos. Sabemos el peligro que tienen e intentaremos darle respuesta a eso para que no salgan sus virtudes y exprimir todo lo que nosotros hacemos bien. Vamos a tener que hacer un partido muy completo en fase defensiva y con balón».

El entrenador vasco tiene claro que los puntos «se tienen que quedar en Ipurua», de cara a un duelo en el que no contará con Troncho y Corpas. El Eibar acaba, además, de incorporar a Arnau Comas, zaguero de 24 años que llega cedido desde el Basilea. No estará a disposición para el encuentro, ya que todavía no se ha unido a los entrenamientos.

Etxeberria considera que la clave para ganar pasa por «ser más equipo que nunca» en ambas fases del juego: «Poder atacar todos, tener un volumen de acercamientos importante y defender todos. Cuanto más lejos de nuestra portería, mejor».