Gilsanz: "Me gustan las plantillas cortas, pero no depende de mí"

El fichaje de Zakaria Eddahchouri cierra el ataque blanquiazul pero no el mercado invernal, en el que se espera también un lateral y un centrocampista. Pero, además de las llegadas, Fernando Soriano trabaja en el apartado salidas, con tantas altas, también deberá haber bajas. De hecho, el entrenador betanceiro, que deja la ventana abierta, explica que prefiere elencos cortos: "Me gusta una plantilla corta para tener hueco para la gente de la cantera. Pero eso no depende de mí. Depende del club y también de los jugadores. Puede que haya alguna otra salida. Me gustaría que la plantilla fuese más corta y hay jugadores que tienen muy buen nivel que podrían tener minutos en otros equipos".

Pero, de momento, se centra en su primera incorporación, un Eddachouri que estará, en principio, en la convocatoria para Eibar. "Es un chico que viene a ayudarnos. Un jugador con más capacidad para asociarse e ir al espacio y hacer gol. La secretaría técnica lo viene siguiendo desde hace tiempo", describe Gilsanz. Además, considera que necesitan una adaptación rápida para poder sacarle rendimiento inmediato: "Sus números son buenos, es joven y tiene capacidad para mejorar. En el presente tenemos un jugador al que hay que acelerar el proceso de adaptación. Necesitamos rendimiento inminente".

Además de Davo, que lleva varias semanas quedándose fuera de la lista, podría haber otras salidas de aquellos jugadores que menos están contando. Uno de esos casos es el de Charlie Patiño, quien debido a un virus "que lo ha dejado K. O. volverá a ser baja. "Es un jugador muy joven, con unas buenas condiciones. No está teniendo minutos. Puede ser que trate de adaptarse. Llegó justo a final de mercado, con el inicio de liga. Ahora está totalmente integrado. Una de las salidas es que se quede y se empape aquí del ritmo u otra solución es que salga cedido. Hoy en día depende de tantas cosas… hay que poner muchas partes de acuerdo".

Además, confirma que estará "satisfecho" con un mercado que cubra la baja de Escudero y se complete con un centrocampista más: "Estoy contento con los jugadores que están aquí. Los jugadores están trabajando bien. Hay necesidades encima de la mesa. Pero en cualquier equipo, todo lo que sea mejorar, será bienvenido".

Un Deportivo en continua mejoría

El entrenador blanquiazul considera que su equipo sigue dando pasos después de un mes en el que considera que, salvo la segunda parte ante el Tenerife, el Dépor ha competido francamente bien todos los encuentros. Ve margen de mejora, en especial porque cree que les falta "un poco de profundidad y determinación en el último tercio". No obstante, y aunque considera que la línea de progresión es todavía muy larga y ascendente, su escuadra "asimila bien las líneas de identidad" que pide y ha notado un paso al frente importante en la salida de balón en las últimas jornadas.

"Creo que tenemos mucho margen de mejora. El equipo está asumiendo las líneas de identidad que pedimos" Gilsanz

Además, preguntado por las críticas, considera que las lleva bien, aunque prefiere mantenerse "al margen" de una situación que va con el puesto: "para la salud de cada uno es mejor centrarse en el trabajo y en el día a día. Intento no leer mucho, abstarme del ruido". Sabe que, al final, la crítica va intrínseca a un Deportivo "que tiene una afición muy grande y suscita mucho interés".