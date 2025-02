Denis Genreau se estrena con sus compañeros en Abegondo

Óscar Gilsanz y sus jugadores han visto una cara nueva en el entrenamiento de esta mañana en Abegondo, previo al desplazamiento del equipo a Eibar para jugar un partido de liga en Ipurua. Se trata de Denis Genreau, pivote francés de 25 años que llega traspasado del Toulouse y que firmó anoche su nuevo contrato como blanquiazul hasta el 30 de junio de 2027 con opción a una temporada más. Es la segunda novedad en dos días, ya que el viernes aparecía por la Ciudad Deportiva, Zakaria Eddachouri, quien llega también en propiedad del Telstar de la segunda holandesa tras llegar a un acuerdo con su club de origen.

El técnico de Betanzos ya reveló ayer que el ariete está preparado para entrar en la lista del duelo de mañana y hoy comprobará si el francés con pasaporte australiano también puede ser incluso entre los expedicionarios. Al igual Eddachouri, Genreau llega al Dépor después de haber tenido cierta continuidad. En los dos últimos partidos con su club había sido titular ante Montpellier y Olympique de Lyonnais.

El Deportivo aún no ha cerrado su mercado de fichajes, ya que está a la espera de concretar la cuarta de las incorporaciones de este mes de enero tras la repatriación de Diego Gómez y las contrataciones de Eddachouri y Genreau. Busca, además, un lateral izquierdo para suplir la baja de Sergio Escudero que fue operado ayer en Madrid para solucionar sus recurrentes problemas en el codo izquierdo. Después de interesarse y ofertar por Jairo Izquierdo, que se marchó al Elche, y por Gabriel Báez, quien de momento sigue en el Nacional de Montevideo, la Dirección de fútbol continúa rastreando el mercado internacional para satisfacer las necesidades del equipo. Salvo opción interesante de última hora que aparezca en España, el último fichaje vendrá de más allá de A Raia o los Pirineos.

No son los únicos deberes que tiene el Deportivo en su planificación hasta la madrugada del lunes al martes, ya que el club coruñés debe dar salidas en su plantilla. Salvo Lucas, una salida no deseada, aún no se ha marchado nadie entre los descartes y tiene 24 de las 25 fichas ocupadas, a las que hay que sumar a Obrador y Patiño que federativamente pertenecen al filial. Precisamente, el inglés, Davo y Hugo Rama son los principales candidatos a dejar sitio, ya que apenas cuenta para el nuevo entrenador. No llega ninguno a los 100 minutos de juego.