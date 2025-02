0-1 | Ximo lanza al Dépor en Ipurua

El Dépor asaltó Ipurua gracias a un solitario gol de Ximo Navarro que resalta la buena versión del conjunto coruñés cuando sale de casa. Aunque el Eibar apretó en los minutos finales y embotelló al equipo de Gilsanz, Helton Leite comandó su séptima portería a cero esta temporada, que permite a su escuadra escalar a la zona media de la tabla y dejar el descenso a ocho puntos de distancia. Mella y el debutante Zakaria Eddahchouri perdonaron la sentencia. Esta vez el marcador no se movió y los puntos se quedaron en el bolsillo blanquiazul.

Fue una victoria sobria. Sin excesos. Con un 33% de posesión en el segundo tiempo y después de pasar muchos minutos en campo propio y achicando agua. Una de esas guerras que gustan a los Pablos y en las que el Dépor aspira a sentirse cómodo para poder ser competitivo en Segunda. Lo logró el equipo de Gilsanz, que alternó un primer tiempo con un dominio superior de la situación y una segunda mitad en la que resistió casi una decena de córners en contra y solo pudo acercarse al contraataque. Sin embargo, paso a paso, el técnico betanceiro ha dotado de esa competitividad y garra que le faltó al equipo en el primer tramo de temporada para no dejar escapar puntos. Como sucedió en El Plantío, el Dépor aguantó. Achicó todo el agua posible y soportó cada acometida armera.

Después de dos partidos en una semana, Gilsanz metió cuatro cambios respecto al once titular de Tenerife y dio entrada a Obrador, Barbero, Barcia y Juan Gauto. El argentino fue la gran novedad de un Dépor que saltó concentrado y sereno a Ipurua. Mientras ambas escuadras medían fuerzas, Mario Soriano, ya asentado en la mediapunta, reconocía los escondites a espaldas de Nolaskoain y Matheus Pereira para hacer de enlace con el frente de ataque. El madrileño volvía a su casa. Conocía los secretos y la estrechez del campo. A los ocho minutos, el Joker probó fortuna con un disparo lejano que se fue muy cerquita del segundo palo.

Las ocasiones reales tardaron en llegar. El Eibar focalizó sus esfuerzos en las bandas, en especial por la zona de Puertas y Gutiérrez. Mientras, el Dépor mostró un pasito más de su evolución: su salida de balón está más pulida que nunca y, entre líneas, Yeremay cuenta con una libertad absoluta de movimientos. Así, José Ángel fue fundamental en los primeros pases, Mario y el canario se colaban en los recovecos azulgranas, y Gauto se juntaba a Ximo para dar profundidad por la derecha. El argentino aportó ganas y esfuerzo, aunque por momentos parecía bailar un tango, mientras que sus compañeros escuchaban bachata.

A la media hora el Dépor abrió el marcador. Por la banda donde minutos antes el cuadro armero había hecho daño, pero en el área contraria, Ximo Navarro tiró de veteranía para sortear a su par y llegar a línea de fondo. El primer disparo de Mario lo taponó Nolaskoain; tras un rebumbio, la pelota le cayó a Barbero, que con un escorzo sacó un mal golpeo que se convirtió en la asistencia perfecta. En el primer palo apareció de nuevo Ximo Navarro para cazar el esférico que momentos antes él mismo había puesto al área. 0-1. El de Guadahortuna firmó su tercer gol esta temporada, su mejor registro en una misma campaña.

Al filo del descanso, Helton salvó un mano a mano claro ante Alkain con la cara después de un pase perfecto de Matheus entre líneas. El brasileño cogió a Barcia despistado y de espaldas al balón (un delito) y filtró un balón que el 7 armero no logró transformar gracias a la gran intervención del meta brasileño, que se quedó grogui por unos segundos.

El Eibar se volcó en el segundo tiempo, pero el Deportivo resistió

El Eibar arrinconó al Dépor tras el descanso durante minutos de agobio y nervios. Llegó a contar con cuatro córners consecutivos, pero lo poco que logró convertir en disparo lo controló con seguridad Helton Leite. Costó, pero los blanquiazules pudieron ganar oxígeno y respirar. Gracias a un Yeremay que fue creciendo en el partido al encontrar más espacios, y al trabajo de espaldas de Barbero, el equipo visitante pudo contragolpear. Primero la tuvo el de Roquetas del Mar tras un centro de Ximo Navarro. Pero el ariete, siempre acertado en todo lo que se le exige fuera del área, volvió a empequeñecerse de cara al remate.

Gilsanz buscó explotar los espacios que dejaba el Eibar en cada ataque e introdujo a Mella en el campo. Al equipo coruñés le tocaba un partido de defender el área. De achicar agua. Como Pablo Vázquez describió hace unos días tras el empate ante Tenerife, de remangarse y enfangarse. Pero también de poder correr con balón y aprovechar que el rival, con los cambios, se había volcado con muchos efectivos. En una de esas salidas, el de Espasande tuvo el 2-0 poco después de entrar al campo, tras un balón largo que ganó Barbero y corrió Yeremay. El extremo diestro se plantó en el área y regaló el gol a su compañero, pero el 17 echó el cuerpo muy atrás y envió el esférico por encima del larguero.

Como otras tantas veces esta temporada, el Deportivo no sentenció. Los minutos finales fueron de claro color armero, que embotelló a los once blanquiazules en el último tercio del campo. El Eibar rozó el gol ante una defensa muy sólida que no cedió ante los arreones locales. La tuvo Pascual de cabeza a los 86 minutos con un remate que se fue al lateral de la red. Poco después, Helton volvió a ser decisivo ante un golpeo muy potente de Cubero.

El cuadro coruñés resistió e hizo bueno el 1-0. Incluso Zakaria Eddahchouri perdonó su primer mano a mano con el 3 a la espalda. No hizo falta. Ganó el Dépor con su versión foránea. La que le sitúa como el tercer mejor visitante de liga.