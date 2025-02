El Dépor, a Ipurua a cortar la hemorragia de una semana larga

En las cuentas del Deportivo, que intenta no mirar más allá del próximo partido, Ipurua se situaba en un lejano horizonte al que esperaban, seguramente, llegar con mejores sensaciones. Tras la victoria en El Plantío, el conjunto coruñés encaraba una semana con tres jornadas que quedó tapada por la actualidad del mercado: de la salida de Lucas a las llegadas de Eddahchouri y Genreau, en pocos días el cuadro coruñés se planta en su tercer encuentro consecutivo, de nuevo con viaje al norte, y después de haber sacado solo un punto entre la visita del Levante y el vuelo a Tenerife. Una situación que obliga al cuadro coruñés a aspirar a una victoria. La derrota del Eldense, eso sí, significa que el descenso no se acercará más, por lo menos, una semana.

Óscar Gilsanz expresó de manera rotunda que él no está aquí para «vender motos». Las expectativas del Deportivo han menguado desde verano. Entonces todos aspiraban a tener un año ilusionante, pero la realidad ha situado a los coruñeses en la pelea por evitar el descenso. Hay margen para afrontar con tranquilidad la jornada. También plantilla para creer que ese problema no alcanzará a la escuadra coruñesa. Pero ni las aguas suelen estar en calma en A Coruña ni la categoría permite a los equipos relajarse en base a un potencial que, de momento, deja a deber.

El vestuario sabe que tiene más fútbol que los 29 puntos en 24 jornadas que muestran la tabla. Esa es la cosecha y desde ahí el Dépor tiene que seguir creciendo para dar el salto definitivo al siguiente grupo de la clasificación. Precisamente, es ese el espacio en el que está el Eibar, con 32 y una vida mucho menos agitada. Los de Etxebarria tienen ventaja suficiente para que los nervios sean cosa de otros.

A dos días del cierre del mercado (el lunes a las 23.59 se bajará la persiana), Fernando Soriano ha abierto la puerta a las llegadas y tanto de Zakaria Eddahchouri como Denis Genreau, que ya están a disposición de Óscar Gilsanz. El australiano nacido en París conoció ayer Abegondo en su primer entrenamiento como deportivista, mientras que el delantero neerlandés suma ya dos sesiones y estará en el banquillo frente al equipo armero.

A falta de salidas, a Gilsanz se le queda una plantilla muy larga. No obstante, no se espera una revolución importante en el once titular, pese a la carga de partidos y la única duda es si Rafa Obrador llegará a tiempo. El zaguero balear fue baja por lesión en Tenerife y su puesto lo ocupó Ximo Navarro. Si no está bien, el betanceiro repetirá fórmula, con Petxarroman de lateral diestro.

Además de Sergio Escudero, operado el viernes, Gilsanz pierde a Omenuke Mfulu por lesión muscular, por lo que la pareja que forman José Ángel y Villares parece inamovible. Por delante, con la novedad de Barbero de nuevo de inicio en lugar de Bouldini, los tres mediapuntas parecen intocables. Yeremay, Mario Soriano y Mella. Juan Gauto, el primer cambio cuando Gilsanz ha necesitado refresco, podría ser alternativa a Mella si físicamente no puede repetir desde el principio del encuentro.

Para Mario Soriano será un encuentro con un factor extra de motivación. El mediapunta regresa a Ipurua, donde el año pasado fue una de las figuras importantes del equipo de Joseba Etxeberria en la mediapunta. Desde la salida de Lucas, el madrileño ha recuperado su zona idónea por delante del doble pivote. Gilsanz necesita un paso al frente en términos de efectividad para acompañar a Mella y Yeremay en la producción goleadora.

De cara al duelo, Etxeberria no podrá contar ni con Corpas ni con Troncho por lesión. Tampoco con Arnau Comas, recién fichado. La duda está en si saldrá con un 4-2-3-1 o juntará a Bautista y Pascual en una doble punta. También en el estado físico de Matheus, pieza importante que no llega al 100%.