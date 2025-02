Al Deportivo no hay que invitarle a casa

La majestuosidad y la familiaridad que genera el estadio de Riazorentre el deportivismo no producen el mismo efecto en su equipo. Fue el templo deportivista una de las grandes razones del ascenso a Segunda División, pero pasados unos meses, la vida es otra para el grupo de Idiakez y Gilsanz. Encuentra esa comodidad y los resultados cuando pasa del puente de A Pasaxe, no así en A Coruña, donde tiene números de equipo de descenso. No hay holgura, sí entereza, oficio y, sobre todo, unos contextos de partido que favorecen sus condiciones. El Deportivosería tercero en la tabla en una hipotética clasificación de partidos fuera de casa con 19 puntos en 13 partidos. Solo le superan el Racing de Santander (26) y el Almería (21). Le igualan Zaragoza y Levante. No pierde a domicilio desde noviembre en El Juegos del Mediterráneo. En este tiempo ha ganado en Cádiz, Burgos y Eibar y ha sacado un punto en Málaga.

El equipo coruñés fue capaz de pertrecharse por dentro y, aunque el equipo vasco cargó el área y probó desde la medida distancia, resistió e incluso sufrió más de la cuenta de manera innecesaria porque no supo matar el partido en dos ocasiones claras de Mella y Eddahchouri. No es que haya ganado partidos con facilidad esta temporada a domicilio, salvo en Albacete y Cartagena, pero sí que encuentra contextos más favorables, donde puede tener la pelota para respirar, pero sin la necesidad de llevar el peso del partido. Además, encuentra espacios para correr y romper al espacio si ejecuta de manera correcta la presión arriba. El Dépor parece ya asentado en Segunda, más a domicilio que en Riazor, pero ahora está más desahogado y tiene tiempo de enmendar esa trayectoria.