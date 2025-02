El Deportivo acuerda con el Zurich el fichaje de Nemanja Tosic, cuarta contratación en el mercado de invierno

El Deportivo llegó a un acuerdo con el Zurich para que Nemanja Tosic su convierta en su nuevo lateral izquierdo. Ficha por el club coruñés como cedido con opción de compra, según apuntó el periodista Lorenzo Lepore y pudo confirmar este diario. El balcánico arribó el pasado verano al fútbol suizo y ahora probará suerte en la segunda división española.

El serbio, de 28 años, pasará el lunes reconocimiento médico en A Coruña y se convertirá en el cuarto fichaje del periodo de pases de invierno tras la llegada de Diego Gómez, Zakaria Eddahchouri y Denis Genreau, procedentes de Arenteiro, Telstar y Toulouse. Salvo el canterano repatriado, todas las contrataciones provienen del mercado extranjero, algo poco frecuente en el último año y medio.

Tosic, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol serbio, es un perfil eminentemente defensivo y con una buena respuesta en el juego aéreo, condiciones que se complementan con Rafa Obrador, quien tendrá un papel importante en esa segunda parte de la temporada.

No eran los únicos deberes que tenía aún el Deportivo en su planificación hasta la madrugada del lunes al martes, ya que el club coruñés debe dar salidas en su plantilla. Salvo Lucas, una salida no deseada, aún no se ha marchado nadie entre los descartes y tiene 25 de las 25 fichas ocupadas comn Tosic, a las que hay que sumar a Obrador y Patiño que federativamente pertenecen al filial. Precisamente, el inglés, Davo y Hugo Rama son los principales candidatos a dejar sitio, ya que apenas cuenta para el nuevo entrenador. No llega ninguno a los 100 minutos de juego.