Gauto: «Creo que el equipo lo hizo muy bien»

Juan Gauto vivió en Eibar su segunda titularidad con la camiseta blanquiazul. El argentino se ha convertido en la primera opción de Gilsanz para dar descanso a David Mella y, esta vez, el betanceiro apostó por él. Compartió banda con Ximo Navarro en una victoria que le dejó «muy contento de poder ayudar al equipo», aunque reconoce que lo principal es «el grupo y ganar», no su situación individual. El extremo diestro, además, explica que intenta «estar preparado» para cuando tenga que jugar, llegue o no la oportunidad.

El argentino lleva ya unos meses en A Coruña. No ha tenido mucha continuidad, pero se encuentra feliz y arropado: «Estoy muy contento aquí, con el grupo y el equipo. Me sentí muy cómodo desde el primer día». También explica que el nivel de la categoría le ha sorprendido «mucho» desde que aterrizó en España porque «todos son muy buenos equipos» y no hay ningún partido sencillo.

En Ipurua le tocó trabajar en defensa. Pero no le importa: «En la situación en la que estamos, el equipo lo hizo muy bien» y lo importante es ganar «aunque sea necesario pararse todos dentro del arco para ganar». Cree, además, que la victoria les dará confianza, así como la distancia que se marca ahora con el descenso. Solo queda seguir «partido a partido».