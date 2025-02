El Murcia rescinde a Larrea y Ben Knight y allana el camino para la llegada de Davo

Davo es el nombre señalado en rojo en la agenda del Deportivo para aligerar su plantilla en este último partido del mercado de fichajes. El asturiano se ha quedado fuera de las últimas cuatro listas del Dépor porque su futuro está lejos de Riazor. Aunque en un principio era más proclive a marcharse a Polonia, al Stal Mielce, y a dejar de lado la Primera RFEF, la opción pimentonera le ha acabado convenciendo para bajar a una categoría no profesional, en la que militó la pasada temporada.

El gran problema en los últimos días para que cristalizase una operación ya perfilada era que el Murcia no contaba con fichas disponibles para inscribirlo. Pero esta semana ha rescindido los contratos de Pablo Larrea y Ben Knight, uno sénior y uno sub 23. Con la plaza que libera el primero, Davo ya tiene el camino despejado para marcharse a préstamo hasta final de temporada después de ser importante en el ascenso y apenas no contar en esta primera vuelta en Segunda.

Se valoró en un principio que saliese a título definitivo, pero entre que acaba contrato en 2026 y que hay una amortización que asumir del KAS Eupen, la operación se hacía inviable, más con la cantidades que se manejan en Primera RFEF.

Los otros dos futbolistas que están en la rampa de salida son Hugo Rama y Charlie Patiño, aunque no es seguro que se marchen o que dejen el Deportivo antes de esta medianoche.