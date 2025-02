Fernando Soriano: "La baja de Lucas es irrecuperable"

Fernando Soriano cree que el Deportivo acaba el mes de enero con una plantilla "más completa y más versátil" después de realizar cuatro incorporaciones y perder a tres jugadores. El director de fútbol maño analizó su cuarto mercado al frente de los blanquiazules, marcado por la "irremplazable" salida de Lucas Pérez y el interés surgido por Yeremay Hernández, que terminó en una mejora de contrato del canario y su comrpomiso para continuar, por lo menos, hasta junio, aunque su contrato se alarga hasta 2030 y sus siguientes pasos dependerán de él.

No ha sido un enero tranquilo para el club, envuelto en la polémica salida de Lucas Pérez. Una decisión personal del coruñés, que solicitó a principios de mes abandonar la disciplina blanquiazul. De momento, sin encontrar nuevo destino y con el objetivo de estar en Madrid. El jugador, además, afirmó en su despedida no sentirse arropado por el club. No todo lo que él consideraba ante varios meses personalmente difíciles. En su carta de despedida, como hizo Imanol Idiakez, omitió a Massimo Benassi y a Fernando Soriano. "Aquí cada uno se despide como quiere. Por mi parte mi relación con él ha sido siempre buena y correcta. No he tenido ningún problema. Las cosas que no le gustaron las tendrá que hablar él", expresó el director de fútbol al ser preguntado por este tema.

El nombre del delantero de Monelos se repitió de manera reiterada. En términos futbolísticos, "su talento es irrecuperable", y aunque para esa posición se haya recuperado a Diego Gómez y adelantado a Mario Soriano, el Dépor se ha quedado sin su capitán y sin su figura clave del ascenso. "Su salida es un golpe anímico. Es una decisión valiente sacrificando muchísimo a nviel profesional. Sabemos lo que quiere al club. Cuando no tienes cerca lo que quieres te afecta. Lucas tiene un corazón enorme. Es una persona entrañable y es irremplazable", explicó el zaragozano sobre el atacante de 36 años.

"La carta es un tema institucional", concluyó Soriano, también, sobre la famosa nota que enfadó a Lucas y que le pedía firmar un compromiso en enero mientras decidía si se marcharía o no. Uancarta que, como las salidas de Bergantiños o Fran en su día, "superan las competencias" del director deportivo y van más allá de su parcela. El de Monelos, en su despedida, explicó que esa situación le enfandó ya que su compropiso, tal y como él citó, siempre "ha sido 100%".

Yeremay condicionó el mercado y su salida solo dependerá de él

La continuidad de Yeremay Hernández ha sido la carpeta más importante del Deportivo este enero. El club entró al mercado buscando un delantero y un mediocentro, pero pronto se encontró con la posibilidad de que algún club importante se llevase al canario. Surgieron intereses de muchas ligas, pero, principalemente, del Como y del Estrasburgo, que sí realizaron ofertas formarles y por cantidades importantes. No llegaron, no obstante, a los 20 millones de su antigua cláusula de rescisión. Pero todo ese runrun provocó que el club atrasase sus negociaciones, pendiente de cómo podría cambiar la continuidad o no de su extremo. Tanto a nivel futbolístico, porque las necesidades serían otros, como económico, porque el dinero en caja sería mucho mayor. "Hemos sido muy claros con los clubes que han perguntado por Yeremay. Sí hubo miedo de que pagasen la cláusula porque se acercaron peligrosamente a esas cifras", reconoció Soriano.

El culebrón acabó con una mejora de su contrato que llevaba tiempo gestándose. "Creo que Yere está feliz aquí, se siente querido, cada día progresa, tiene un nivel de exigencia muy profesional y rinde de forma muy continuada", dijo el director de fútbol sobre el talentoso extremo, máximo goleador con ocho dianas este curso. Además, Soriano responde sobre si se ha apalabrado algún compromiso de cara a facilitarle la salida en verano: "El cambio puede darlo cuando el club que venga provoque que el jugador vea con buenos ojos salir. Si ocurre eso, el club se tendrá que sentar. Lo valoraremos y nos pondremos a hablar siemper que todos estemos contentos. Lo fundamental es que el jugador quiera dar ese paso. En este caso no fue así".

Una plantilla más equilibrada, pero muy larga

Fernando Soriano hizo un balance global de cómo queda una plantilla larga. El zaragozano está de acuerdo en que hay muchos jugadores y eso tapa a la cantera. Algo que ya manifestó Óscar Gilsanz en la previa del partido ante el Eibar, pues en el día a día hay, por lo menos, 26 jugadores, además de Alberto y Kevin, que elevan la cifra a 28. Llegó Zakaria Eddahchouri para reforzar la delantera; Denis Genreau para sumar competencia a la medular; Nemanja Tosic para paliar la baja de Escudero y Diego Gómez para reforzar el ataque.

"Quisimos ser claros con ellos desde el principio [los jugadores con menos minutos]. A nadie se le ha tenido que decir que se vaya. A nivel económico te dan un pequeño margen, pero no era necesario. Sabiendo la situación, ha sido una decisión propia y particular. Ha habido propuestas y han preferido seguir", explicó Soriano sobre la situación de jugadores como Hugo Rama o Charlie Patño, sin prácticamente participación esta temporada. De hecho, "no se contempla" que el inglés baje al Fabril: "Se pudo valorar la cesión. Le vemos futuro. Pensamos que estar más cerca de los compañeros, aquí más tiempo, ver el Deportivo de cerca, le vendrá mejor a su aclimatación".

Soriano acaa enero satisfecho y con la creencia de que la plantilla ha dado un salto competitivo: "Hemos compensado las bajas que podíamos tener. Yo creo que somos más completos, tenemos más versatilidad. Con las bajas de Lucas y Escudero [no volverá a jugar este curso] hemos perdido balón parado. Teníamos a dos de los mejores de la categoría. Denis golpea bien pero a ese nivel es complicado. El tiempo dirá". Además, analiza lo que individualmente espera de cada llegada: "Denis es un jugador dinámico, con buen trato de balón, que nos dará esa función que por momentos nos podía faltar. Igual que el delantero, buscábamos un delantero con más movilidad y capacidad fuera del área. Llevábamos tiempo siguiendo a Zakaria. Dentro de las opciones de mercado lo vimos aconsejable, también a futuro. La llegada de Tosic, a última hora, por la decisión de operar a Escu. Diego viene a fortalecer el ataque".

Reconoce, por último en cuanto a altas y bajas, que se valoró la opción de recueprar a Rubén López y a Luis Chacón, aunque ambos tenían situaciones más complicadas por contrato que las de Diego.

El Dépor no consumió todo su límite salarial

Preguntado por el límite salarial y la entrda del club en CVC, Soriano aclaró que "no se ha gastado todo" y que eso ampliará el margen de cara a la próxima temporada. Aunque el gasto en infraestructura afecta y las cantidades irán variando a medida que pasen los próximos meses y se produzcan nuevas renovaciones: "Se acumula todo lo que no consumes en una temporada, prácticamente, aunque esto va cambiando, ya que hay un remanente y ahora habrá renovaciones y eso hace que baje. Hasta el día de hoy computa el fútbol femenino y la cantera. No es que te quede una cifra y en junio la sumes. Durante este periodo puede haber renovaciones y circustancias disminuyan o aumenten". A lo que añade. "El límite tiene que ver también con la infraestructura. El club tiene claro que no todos los recursos tienen que ir a jugadores, sino a otra forma de plantear de mejoras y centralizar Abegondo y darle el papel que esperamos".

Una de esas ampliaciones de contrato es la de Dani Barcia, que está al caer: "La renovación de Dani Barcia va bien. Hugo termina contrato en junio". Otra a tratar, de cara al futuro, será la de Óscar Gilsanz, aunque su continuidad se valorará más adelante y no cuando todavía quedan muchos meses de competición. "Día a día. Qué voy a contar que no sepamos del fútbol. Ahora mismo estamos muy contentos, está sacando un muy buen rendimiento a la plantilla".

¿Y el objetivo de aquí a final de temporada? Para Soriano, ir día a día y seguir creciendo. No queire hablar de play off. Tampoco del descenso. El Dépor tiene margen con ambos. La zona roja está a 8 puntos de distancia, pero la noble queda todavía a 11: "Ir dando pasos. Nuestra mentaldiad debe ser la de ir a ganar cada partido. Ese es nuestro objetivo. A partir de ahí, veremos qué rendimiento podemos dar en el campo. Llevamos buena línea, el equipo merecería llevar algún punto más, pero el fútbol a veces te da y otras veces te quita. Intentaremos mejorar los números del equipo".