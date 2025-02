540 millones para los 11 estadios del Mundial 2030

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estima que las diferentes instituciones implicadas en el Mundial 2030 invertirán 540 millones de euros para acondicionar los once estadios del Mundial que organiza España conjuntamente con Portugal y Marruecos, según ha anunciado este martes María Tato, miembro del comité ejecutivo de la Copa del Mundo. «El Mundial no solo va de estadios. Va de estadios, de campamentos base, centros de entrenamiento y hospedaje. Prevemos, que se hará por parte de los diferentes actores implicados una inversión de 540 millones de euros para acondicionar los once estadios», añade María Tato.

«A cinco años del Mundial, tenemos el 60% de los estadios ofertados a pleno uso y con capacidad para albergar partidos de un Mundial«, ha asegurado Tato.

«Uno de los valores a los que la FIFA daba más valor es la sostenibilidad propia del campo. Estadios con un nivel de tecnología puntero y actual que nos permitirá sacarle más rentabilidad social y económica», ha subrayado la directora general de Deportes del Gobierno Aragón, Cristina García Torres en el Congreso Mundial del Deporte.